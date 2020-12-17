Какие животные болеют коронавирусом - Университет Макгилла

Сегодня, 17 декабря, портал Medical News взял интервью у доцента Университета Макгилла Джасвиндера Сингха, который рассказал, почему некоторые животные могут заразиться коронавирусом.

Широко известно, что COVID-19:

1) атакует одних млекопитающих, но не других;

2) приносит больше вреда старым и больным, чем молодым и здоровым.

Какие животные могут заразиться коронавирусом, почему именно они?

"Мы знаем, что вирус может заразить людей, кошек, собак и хорьков, но не коров и свиней. Анализируя белки и их аминокислотные строительные блоки, мы обнаружили, что животные, восприимчивые к вирусу, имеют несколько общих черт. У млекопитающих, таких как люди, кошки и собаки, есть две цистеиновые аминокислоты, которые образуют между собой особую дисульфидную связь, удерживаемую вместе окислительной клеточной средой. Эта дисульфидная связь стабилизирует "якорь", за который вирус цепляется. В случае животных, устойчивых к вирусу, таких как свиньи и коровы, одна из этих двух аминокислот цистеина отсутствует, и дисульфидная связь не может быть образована. В результате вирус не может закрепиться на клетке".

Доктор Джасвиндер Сингх в настоящее время работает адъюнкт-профессором кафедры растениеводства Университета Макгилла, Канада. После получения докторской степени из CSIRO, Канберра, Австралия, он получил еще одну докторскую в Калифорнийском университете в Беркли. Его исследования сосредоточены на геномике и биотехнологических подходах.

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