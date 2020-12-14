Врач рассказал, какие побочные эффекты от вакцины испытает каждый

Все люди испытают незначительные побочные эффекты после вакцинации против Covid-19, когда препарат появится на рынке, заявили представители здравоохранения Бельгии, откуда планируется распространять вакцину по ЕС. Об этом пишет The Brussels Times.

По словам бельгийского вирусолога Стивена Ван Гухта, клинические исследования показали, что зачастую это легкие побочные эффекты сразу после вакцинации.

"Это нормально, когда кожа или место инъекции становятся немного твердыми и опухшими, а в течение нескольких дней после введения вакцины ощущаются легкие симптомы гриппа", — сказал он.

По словам Ван Гухта, головная боль, некоторая усталость или даже небольшое повышение температуры тела — это нормально и этого следует ожидать.

"Легкие эффекты, которые пройдут. Они обычно означают, что вакцина выполняет свою работу должным образом".

Однако для любого лекарства, включая вакцины, возможны непредвиденные побочные эффекты, которые не были обнаружены при клиническом исследовании.

"По определению, это побочные эффекты, которые возникают реже, чем один раз на 10 000 случаев", — пояснил Ван Гухт, поскольку в испытаниях принимали участие не менее 10 000 людей.

"Они также могут возникать в группах, которые не были включены в клинические испытания или имеют ограниченный размер".

Когда вакцина поступит на рынок не только в Бельгии, но также в Европе и США, будет активирована система контроля безопасности, как напоминает издание.

Ранее "Комментарии" писали, что медики компании производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.





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