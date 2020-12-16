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Главная Новости Общество медицина Светодиодные лампы убивают коронавирус - ученые Израиля
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Светодиодные лампы убивают коронавирус - ученые Израиля

Профессор Тель-Авивского университета подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для борьбы с коронавирусом

сегодня, 12:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают вирус короны. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Светодиодные лампы убивают коронавирус - ученые Израиля

Ранее было обнаружено, что ультрафиолетовый свет убивает вирус короны. В ходе исследования было обнаружено, что ультрафиолет, излучаемый светодиодными лампами, также эффективен.

Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.

"В настоящее время весь мир ищет эффективные решения для дезинфекции, чтобы избавится от коронавируса. Проблема в том, что вам нужны физические усилия для дезинфекции автобуса, поезда, тренажерного зала или самолета химическим спреем, и вы должны дать химическому веществу время, чтобы оно воздействовало на поверхность и было эффективным".

"Однако есть системы дезинфекции на основе светодиодных ламп. Установка такого оборудования в систему вентиляции может стерилизовать воздух, который всасывается, а затем подается в комнату". 

Напомним, все люди испытают незначительные побочные эффекты после вакцинации против Covid-19, когда препарат появится на рынке, заявили представители здравоохранения Бельгии, откуда планируется распространять вакцину по ЕС. Бельгийский вирусолог также рассказал, с какими именно состояниями столкнется человек. 

Ранее "Комментарии" писали, что медики компании производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды




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Источник: https://www.ntv.com.tr/dunya/led-isiklari-corona-virusu-olduruyor,JIvLtaKHk0y_O8I0-bQEQw
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