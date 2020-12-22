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Каждый четвертый не получит вакцину к 2022 году - исследование

Университет Джона Хопкинса сообщает, что 51% вакцин получит 14% населения мира

сегодня, 13:18
Автор:

Татьяна Лозовенко

Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal в Великобритании, даже если все производители вакцин увеличат свои производственные мощности, к концу 2021 года будут вакцинированы около шести миллиардов человек.

Каждый четвертый не получит вакцину к 2022 году - исследование

Коллаж: Д. Романюк/Каждый четвертый не получит вакцину к 2022 году

Университет Джонса Хопкинса изучил предварительные заказы вакцин, которые опубликованы производителями. Ученые пришли к выводу, что страны заказали 7,48 миллиарда доз у 13 производителей, которые планируется поставить до 15 ноября 2021 года, и этого будет достаточно для вакцинации 3,76 миллиарда человек.  

51% вакцин для 14% населения мира 

Производители, которые фигурируют в отчете: AstraZeneca и Оксфордский университет, Novavax, Pfizer и BioNTech, Sanofi и GSK, Johnson & Johnson and Janssen, Moderna, SinoVac и CanSino, Исследовательский институт Гамалея, CureVac, Medicago, Университет Квинсленда и CSL.

Исследователи обнаружили, что более половины (51 процент) всех предварительных заказов получены из стран с высоким уровнем доходов на одного человека, которые составляют всего 14 процентов населения мира. 

Канада заказала по 5 доз на человека 

Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, 13 крупнейших производителей вакцин в мире будут "заняты работой" в конце 2021 года, даже если они будут производить препараты с сумасшедшей скоростью. Они произведут 12 миллиардов доз вакцины для 6 миллиардов человек. Эта цифра означает, что каждый четвертый человек не сможет получить вакцину от вируса "короны" до начала 2022 года. И эта статистика не будет подтверждена  равномерно по всем странам.  

Ранее "Комментарии" сообщали, что BioNTech хочет разработать вакцину от "британского" COVID. 






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Источник: https://www.ntv.com.tr/dunya/arastirma-4-kisiden-birine-2022ye-kadar-covid-19-asisi-yok,FdO1fS0jrESkeSgacWXaOQ
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