BioNTech хочет разработать вакцину от "британского" COVID

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Татьяна Лозовенко
Немецкая лаборатория BioNTech, участвовавшая в разработке первой вакцины против Covid-19, способна предоставить новую вакцину через шесть недель, если подтвердится мутация вируса, подобная той, которая была обнаружена в Великобритании. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на заявление менеджера Угур Сахина.
Фото: из открытых источников
Напомним, сегодня, 22 декабря, посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию для тех, кому необходимо полететь в Британию, несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Бельгия начала третью фазу испытаний вакцины Curevac.
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