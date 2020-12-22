BioNTech хочет разработать вакцину от "британского" COVID

Немецкая лаборатория BioNTech, участвовавшая в разработке первой вакцины против Covid-19, способна предоставить новую вакцину через шесть недель, если подтвердится мутация вируса, подобная той, которая была обнаружена в Великобритании. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на заявление менеджера Угур Сахина.

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"В принципе, прелесть технологии РНK заключается в том, что мы можем сразу приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует новую мутацию", — добавил он во время пресс-конференции в Майнце (Германия) на следующий день после того как была одобрена вакцина в ЕС.

Напомним, сегодня, 22 декабря, посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию для тех, кому необходимо полететь в Британию, несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Бельгия начала третью фазу испытаний вакцины Curevac.

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