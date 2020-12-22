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Главная Новости Общество медицина BioNTech хочет разработать вакцину от "британского" COVID
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BioNTech хочет разработать вакцину от "британского" COVID

Срок - шесть недель

сегодня, 11:52
Автор:

Татьяна Лозовенко

Немецкая лаборатория BioNTech,  участвовавшая в разработке первой вакцины против Covid-19, способна предоставить новую вакцину через шесть недель, если подтвердится мутация вируса, подобная той, которая была обнаружена в Великобритании. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на заявление менеджера Угур Сахина. 

BioNTech хочет разработать вакцину от "британского" COVID

Фото: из открытых источников

"В принципе, прелесть технологии РНK заключается в том, что мы можем сразу приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует новую мутацию", — добавил он во время пресс-конференции в Майнце (Германия) на следующий день после того как была одобрена  вакцина в ЕС.

Напомним, сегодня, 22 декабря, посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию для тех, кому необходимо полететь в Британию, несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что  Бельгия начала третью фазу испытаний вакцины Curevac.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/biontech-assure-etre-capable-de-fournir-un-nouveau-vaccin-en-six-semaines-en-cas-de-mutation-du-virus-20201222
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