Сколько стоят 5 лучших вакцин от Covid-19 - обзор

Украина есть в списках стран, которые получат бесплатно вакцину лишь для 20% населения. Конечно же, вакцина не будет доставлена сразу в полном объеме. Недавнее исследование агентства Bloomberg, которое изучило контракты на поставки в разные страны, и вовсе показывает, что в Украине вакцинируют всего 5% населения, и это будут пожилые люди и медработники. Большинство украинцев будут вынуждены покупать вакцину самостоятельно. Сколько стоит вакцина от коронавируса?

Фото: из открытых источников

Недавно в ЕС случайно "засветили" цены, по которым Европа покупает вакцины от Сovid-19. Госcкретарь по вопросам бюджета запостила в Twitter фотографию списка с ценами на препараты, но удалила твит через 20 минут.

Одна вакцина против коронавируса стоит от 60 до 500 грн, без учета расходов на транспортировку и хранение.

1. Американская вакцина Moderna является самой дорогой, хотя пользуется меньшим спросом, чем Pfizer. Она стоит $18 (500 грн).

2. За ней следует немецко-американская BioNTech/Pfizer, которая обойдется в €12 (400 грн).

3. Малоизвестный немецкий препарат CureVac продают по €10 (340 грн).

4. Вакцина американской компании Johnson & Johnson стоит $8,50 (235 грн).

5. Британская вакцина Oxford/AstraZeneca, которая недавно начала совместные исследования с российской Cпутник V, установила цену в €1,78 (60 грн).

Важно помнить, что это фактическая стоимость производства одной дозы. Американские медицинские компании, например, уже столкнуться с дополнительными расходами на транспортировку и хранение препаратов.

Ранее "Комментарии" писали, что США пересмотрят одобрение Pfizer из-за побочных эффектов вакцины от Ковид.





















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