Украина отказывается от поставки 11,5 млн доз индийских вакцин, - подробности

Вакцина от COVID, фото из открытых источников

Украинская сторона намерена расторгнуть контракт, предметом которого является поставка суммарно 11,5 млн доз двух индийских препаратов для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-ланча, по случаю пребывания Ляшко 100 дней на данном посту, сообщает издание "Zn.ua".

Сейчас Украина вынуждена отменить договор о поставке 1,5 млн доз препарата Covieshield, ввиду того, что индийская сторона не произвела поставку вакцины в утвержденные сроки. Второй вакциной, от которой отказывается Минздрав, является препарат Novavax от индийского Serum Institute. Украина собиралась закупить сразу 10 млн препарата, но, в последний момент в Минздраве посчитали, что данный препарат до сих пор не исследован в достаточной мере.

Напомним, что израильские медработники установили, что введение третьей дозы вакцины Pfizer обеспечивает защиту от коронавируса в четыре раза лучше, чем при двукратном введении этого американского противоковидного препарата.

В то же время, во Всемирной организации здравоохранения пока от призывов ревакцинации третьей дозой вакцин пока воздерживаются. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан и старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард сошлись во мнении о том, что бустерные вакцины от COVID не являются необходимостью.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Министерстве здравоохранения Украины призывают родителей не игнорировать плановую иммунизацию детей, которая включает 10 прививок — от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

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