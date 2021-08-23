Тройная доза Pfizer в четыре раза повышает защиту от коронавируса – израильский Минздрав

Эффективность защиты против коронавируса после прививания третьей дозой вакцины в разы выше, чем от вакцинации двумя дозами. При этом не имеет значения, какой именно вакциной человек прививался. Особенно это видно на людях старше 60 лет. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Reuters, ссылаясь на израильское Министерство здравоохранения.

Вакцина Pfizer. Фото: Украинская правда

Так, израильские медработники заявили, что люди, которые входят в группы риска, то есть в возрасте старше 60 лет, получили в четыре раза выше защиту от коронавируса после прививания третьей дозой, нежели она была у них после получения двух прививок. О росте защиты стало известно спустя 10 дней после укола третьей вакцины. Таким образом израильские медики пришли к выводу, что следует прививать людей 60 лет и старше третьей дозой вакцины против коронавируса. Это гарантирует надежную защиту от инфекции.

Старт прививания третьей дозой вакцины Pfizer людей в преклонном возрасте в Израиле дали в начале августа. Также к вакцинации третьей дозой готовы в США. В администрации Джо Байдена не видят смысла ждать, пока закончатся все исследования.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВОЗ сделали официальное заявление о том, что с третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо, потому как точных результатов после клинических исследований до сих пор нет. Следовательно, говорить о стопроцентной эффективности третьей дозы пока что не приходится. Не может быть никаких дискуссий в вопросе получения третьей дозы вакцины. Сегодня в ВОЗ пришли к единому мнению – бустеры не нужны.

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