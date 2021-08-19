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Главная Новости Общество медицина С третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо: в ВОЗ сделали заявление
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С третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо: в ВОЗ сделали заявление

На сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 крайне необходимы

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей

Всемирная организация здравоохранения опубликовала заявление о том, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 – есть крайне необходимы. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует Reuters, цитируя слова главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан и старшего советника ВОЗ Брюса Ейлварда.

С третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо: в ВОЗ сделали заявление

Всемирная организация здравоохранения. Фото из открытых источников

Сваминатан подчеркнула, не может быть никаких дискуссий в вопросе получения третьей дозы вакцины. Сегодня в ВОЗ пришли к единому мнению – бустеры не нужны. При этом Сваминатан добавила, прошло еще слишком мало времени, чтобы спешить с третьей дозой вакцины, нужны тщательные клинические исследования.

Брюс Ейлвард, отвечая на вопрос по поводу начала ревакцинации некоторыми обеспеченными странами, отметил, что слухи о том, что теперь в мире снова может возникнуть дефицит вакцин, слишком преувеличены, потому как запасов вакцины на сегодняшний день предостаточно. Другой вопрос, что вакцины не попадают действительно к тем, кто в них очень сильно нуждается. Ейлвард добавил, что прежде чем говорить о ревакцинации, нужно обеспечить вакцинами те страны, где подавляющее большинство людей даже не привиты первой дозой. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в США решили не ждать окончательных результатов клинических исследований. Правительство США объявило о планах делать бустерные прививки. Власти США уверены, ревакцинация от COVID-19 третьей прививкой нужна, чтобы остановить стремительно набирающую обороты мутацию коронавируса. Штамм "Дельта" уже создал проблемы многим американцам.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/no-need-covid-booster-jabs-now-vaccine-supplies-short-who-2021-08-18/
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