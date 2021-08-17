США ждать не будут – у Байдена разрешили третью дозу вакцины от коронавируса

В США приняли решение начать прививать граждан третьей дозой вакцины против коронавируса, не дожидаясь полных клинических исследований, подтверждающих такую необходимость и срочность. Власти США уверены, ревакцинация от COVID-19 третьей прививкой нужна, чтобы остановить стремительно набирающую обороты мутацию коронавируса. Штамм "Дельта" уже создал проблемы многим американцам. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует The New York Times.

В США разрешат третью - бустерную - дозу вакцины от COVID-19 Фото: REUTERS

Официально о старте третьей волны вакцинации против коронавируса в США собираются объявить со дня на день. Администрация Байдена намерена выйти на пик вакцинации третьей дозой вакцины в средине сентября. Не обсуждается, нужно или не нужно прививаться третьей дозой вакцины Pfizer и Moderna. Под вопросом только, стоит ли прививаться тем, кто получил дозу вакцины Johnson & Johnson. По последней вакцине есть вопросы, поскольку нет еще окончательных результатов клинических исследований.

Первыми начнут получать третью дозу вакцины люди из групп риска – пенсионеры, медработники, медики, работающее на скорой помощи. Вакцинировать американцев будут теми же марками вакцин, которыми их вакцинировали первые два раза.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд медиков, экспертов призвали обеспеченные страны не спешить с вакцинацией третьей дозой вакцины своих граждан, потому что из-за дефицита вакцин в мире снова может умереть гораздо больше людей, нежели удастся спасти путем ревакцинаци. К тому же до сих пор ни одна страна в мире не имеет с точностью на 100% доказанных гарантий по эффективности ревакцинации.

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