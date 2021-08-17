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США ждать не будут – у Байдена разрешили третью дозу вакцины от коронавируса

Из-за "дельта"-мутации коронавируса большинству американцев придется пройти ревакцинацию от COVID-19 третьей прививкой через восемь месяцев после второго укола

17 августа 2021, 14:43
Автор:

Кравцев Сергей

В США приняли решение начать прививать граждан третьей дозой вакцины против коронавируса, не дожидаясь полных клинических исследований, подтверждающих такую необходимость и срочность. Власти США уверены, ревакцинация от COVID-19 третьей прививкой нужна, чтобы остановить стремительно набирающую обороты мутацию коронавируса. Штамм "Дельта" уже создал проблемы многим американцам. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует The New York Times.

США ждать не будут – у Байдена разрешили третью дозу вакцины от коронавируса

В США разрешат третью - бустерную - дозу вакцины от COVID-19 Фото: REUTERS

Официально о старте третьей волны вакцинации против коронавируса в США собираются объявить со дня на день. Администрация Байдена намерена выйти на пик вакцинации третьей дозой вакцины в средине сентября. Не обсуждается, нужно или не нужно прививаться третьей дозой вакцины Pfizer и Moderna. Под вопросом только, стоит ли прививаться тем, кто получил дозу вакцины Johnson & Johnson. По последней вакцине есть вопросы, поскольку нет еще окончательных результатов клинических исследований.

Первыми начнут получать третью дозу вакцины люди из групп риска – пенсионеры, медработники, медики, работающее на скорой помощи. Вакцинировать американцев будут теми же марками вакцин, которыми их вакцинировали первые два раза.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд медиков, экспертов призвали обеспеченные страны не спешить с вакцинацией третьей дозой вакцины своих граждан, потому что из-за дефицита вакцин в мире снова может умереть гораздо больше людей, нежели удастся спасти путем ревакцинаци. К тому же до сих пор ни одна страна в мире не имеет с точностью на 100% доказанных гарантий по эффективности ревакцинации.


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Источник: https://www.nytimes.com/2021/08/16/us/politics/vaccination-booster-shots.html
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