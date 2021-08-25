Не COVIDом единым: в Минздраве призывают вакцинировать детей

Вакцинация детей, фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины при поддержке международных организаций призывает родителей сделать детям плановые прививки до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В Минздраве отмечают, что хоть сейчас все внимание сконцентрировано на коронавирусе, нельзя забывать о профилактике вакциноуправляемых болезней.

В общем, в Национальный календарь детской иммунизации входит 10 прививок, против:

— коклюша;

— дифтерии;

— столбняка;

— кори;

— паротита;

— краснухи;

— туберкулеза;

— гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции);

— гепатита В;

— полиомиелита.

Только при условии своевременной вакцинации можно предотвратить заражение или тяжелое течение таких сложных для детского организма болезней. Именно поэтому в Минздраве при поддержке USAID и ЮНИСЕФ начата информационная кампания "Прививка — суперсила от болезней!".

"Эта кампания использует контент, который интересен для аудитории и базируется на реальных данных. Она призывает всех нас лучше информировать общество о том, что вакцины являются безопасными, и о том, насколько важна вакцинация для того, чтобы защитить наши громады, наших родных и близких ", — отмечает директор Миссии USAID в Украине Джим Хоуп.

Планируется, что в сентябре стартует уже второй этап этой информационной кампании, который будет направлен на мотивацию прививаться уже взрослых людей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Минздраве стартовал специальный конкурс "Вакцинированы и открыты", в котором могут принять участие школы, в которых вакцинированы более 80% персонала. Регистрация к участию в конкурсе продлится до 29 сентября, а результаты будут обнародованы уже на День учителя.

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