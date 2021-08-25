Не COVIDом единым: в Минздраве призывают вакцинировать детей

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Лилия Боровая
Вакцинация детей, фото из открытых источников
Министерство здравоохранения Украины при поддержке международных организаций призывает родителей сделать детям плановые прививки до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
В Минздраве отмечают, что хоть сейчас все внимание сконцентрировано на коронавирусе, нельзя забывать о профилактике вакциноуправляемых болезней.
В общем, в Национальный календарь детской иммунизации входит 10 прививок, против:
— коклюша;
— дифтерии;
— столбняка;
— кори;
— паротита;
— краснухи;
— туберкулеза;
— гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции);
— гепатита В;
— полиомиелита.
Только при условии своевременной вакцинации можно предотвратить заражение или тяжелое течение таких сложных для детского организма болезней. Именно поэтому в Минздраве при поддержке USAID и ЮНИСЕФ начата информационная кампания "Прививка — суперсила от болезней!".
"Эта кампания использует контент, который интересен для аудитории и базируется на реальных данных. Она призывает всех нас лучше информировать общество о том, что вакцины являются безопасными, и о том, насколько важна вакцинация для того, чтобы защитить наши громады, наших родных и близких ", — отмечает директор Миссии USAID в Украине Джим Хоуп.
Планируется, что в сентябре стартует уже второй этап этой информационной кампании, который будет направлен на мотивацию прививаться уже взрослых людей.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Минздраве стартовал специальный конкурс "Вакцинированы и открыты", в котором могут принять участие школы, в которых вакцинированы более 80% персонала. Регистрация к участию в конкурсе продлится до 29 сентября, а результаты будут обнародованы уже на День учителя.
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