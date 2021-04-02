У Зеленского рассказали, быть ли общенациональному локдауну

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Вечканова Елена
На фоне обострения
коронавирусной ситуации в стране многих украинцев беспокоит вопрос локдауна. Конкретную
позицию представителя Офиса президента Кирилла Тимошенко представили на "Украина
24".
Локдаун в Украине пока вводить не планируют. Фото из открытых источников
По словам чиновника,
общенационального локдауна в Украине ближайшим временем не планируется. Часть
областей и без этого находится в "красной" карантинной зоне, и, как говорит
Тимошенко, это помогает сбить градус коронавирусного напряжения.
В Офисе
президента не хотят тормозить большинство промышленных сфер в Украине, а это
обязательно произойдет в случае общего жесткого локдауна. Вместо этого,
поясняет Кирилл Тимошенко, власть взяла курс на "местные карантины". Чиновник
уверен, такой подход оправдывает себя, ведь экономике страны не наносится
непоправимый вред.
В качестве
примера Тимошенко называет Ивано-Франковскую область, которую постепенно готовят
к выходу из "красной" зоны. Политик говорит, что жесткие карантинные
ограничения действовали в этой области почти месяц, и это смогло сдержать
активное распространение коронавируса. Подобным образом украинские власти
собираются действовать и дальше, если ситуация действительно не станет особо
критической.
Стоит отметить,
что последним "форпостом" коронавирусной ситуации в Украине остается
Херсонская область. Именно это регион уже несколько недель единственный
остается в "желтой" зоне карантина. Обновленный список карантинных зон можно узнать в нашем материале.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой процент украинского населения поддерживает идею локдауна для всей страны. Также в публикации имеется информация о том, сколько людей
постоянно мониторит новости о ковидной ситуации в Украине и мире.
Помимо этого на
портале удастся прочесть, какая страна стала новым эпицентром распространения COVID-19.
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