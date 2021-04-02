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У Зеленского рассказали, быть ли общенациональному локдауну

Введение локдауна остановит большинство сфер промышленности в стране, говорят в команде президента

сегодня, 14:36
Автор:

Вечканова Елена

На фоне обострения коронавирусной ситуации в стране многих украинцев беспокоит вопрос локдауна. Конкретную позицию представителя Офиса президента Кирилла Тимошенко  представили на "Украина 24".

У Зеленского рассказали, быть ли общенациональному локдауну

Локдаун в Украине пока вводить не планируют. Фото из открытых источников

По словам чиновника, общенационального локдауна в Украине ближайшим временем не планируется. Часть областей и без этого находится в "красной" карантинной зоне, и, как говорит Тимошенко, это помогает сбить градус коронавирусного напряжения.

В Офисе президента не хотят тормозить большинство промышленных сфер в Украине, а это обязательно произойдет в случае общего жесткого локдауна. Вместо этого, поясняет Кирилл Тимошенко, власть взяла курс на "местные карантины". Чиновник уверен, такой подход оправдывает себя, ведь экономике страны не наносится непоправимый вред.

В качестве примера Тимошенко называет Ивано-Франковскую область, которую постепенно готовят к выходу из "красной" зоны. Политик говорит, что жесткие карантинные ограничения действовали в этой области почти месяц, и это смогло сдержать активное распространение коронавируса. Подобным образом украинские власти собираются действовать и дальше, если ситуация действительно не станет особо критической.

Стоит отметить, что последним "форпостом" коронавирусной ситуации в Украине остается Херсонская область. Именно это регион уже несколько недель единственный остается в "желтой" зоне карантина. Обновленный список карантинных зон можно узнать в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой процент украинского населения поддерживает идею локдауна для всей страны. Также в публикации имеется информация о том, сколько людей постоянно мониторит новости о ковидной ситуации в Украине и мире.

Помимо этого на портале удастся прочесть, какая страна стала новым эпицентром распространения COVID-19. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9003-uzhestochenie-karantina-u-zelenskogo-skazali-vvedut-li-totalnyy-lokdaun
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