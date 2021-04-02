logo
Русский Українська

BTC/USD

59968.89

ETH/USD

2000.84

LTC/USD

206.84

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине обновили зоны карантина: список всех областей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине обновили зоны карантина: список всех областей

Одна область находится в шаге от "красной" зоны карантина

сегодня, 11:55
Автор:

Лиза Снисар

В Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. По данным Минздрава, Донецкая область находится в шаге от "красной" зоны карантина. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Минздрава.

В Украине обновили зоны карантина: список всех областей

Карантин в Украине - фото из открытых источников

Так, в Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы — в "оранжевой" зоне. Только Херсонская область остается последним "желтым" регионом в стране.

Отметим, "красная" зона карантина вводится в регионе, где на протяжении трех дней подряд превышены два или более показателя по коронавирусу. В регионах "красной" зоны вводится локдаун — запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурных мероприятий, спортивные матчи проходят без зрителей.

Как ранее сообщали "Комментарии", иммунолог заявил, что в Украине необходимо вводить всеукраинский локдаун на 3-4 недели, чтобы прервать цепь передачи Covid-19. По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов. Также эксперт считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна, а сам локдаун нужно будет повторять несколько раз, когда будет происходить повышение заболеваемости.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/oznaki-dlja-viznachennja-regionu-zi-znachnim-poshirennjam-covid-19
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ