В Украине обновили зоны карантина: список всех областей

В Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. По данным Минздрава, Донецкая область находится в шаге от "красной" зоны карантина. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Минздрава.

Так, в Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы — в "оранжевой" зоне. Только Херсонская область остается последним "желтым" регионом в стране.



Отметим, "красная" зона карантина вводится в регионе, где на протяжении трех дней подряд превышены два или более показателя по коронавирусу. В регионах "красной" зоны вводится локдаун — запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурных мероприятий, спортивные матчи проходят без зрителей.

Как ранее сообщали "Комментарии", иммунолог заявил, что в Украине необходимо вводить всеукраинский локдаун на 3-4 недели, чтобы прервать цепь передачи Covid-19. По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов. Также эксперт считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна, а сам локдаун нужно будет повторять несколько раз, когда будет происходить повышение заболеваемости.