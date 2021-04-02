Иммунолог рассказал, на сколько недель нужно вводить карантин в Украине, чтобы победить Covid

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Лиза Снисар
Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита заявил, что в Украине необходимо вводить всеукраинский локдаун на 3-4 недели, чтобы прервать цепь передачи Covid-19. Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".
Карантин в Украине - фото из открытых источников
По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.
По словам Курпиты, локдаун нужно будет повторять несколько раз, когда будет происходить повышение заболеваемости. Также он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.
Как ранее сообщали "Комментарии", действие карантина в Киеве могут продлить и после 16 апреля, если ситуация с распространением коронавирусного заболевания не будет улучшена. "Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля", — заявили в КГГА.
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