Иммунолог рассказал, на сколько недель нужно вводить карантин в Украине, чтобы победить Covid

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита заявил, что в Украине необходимо вводить всеукраинский локдаун на 3-4 недели, чтобы прервать цепь передачи Covid-19. Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", — заявил Курпита и добавил, что это не означает, что такой карантин будут вводить только один раз.

По словам Курпиты, локдаун нужно будет повторять несколько раз, когда будет происходить повышение заболеваемости. Также он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.

"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости... Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", — заявил Курпита.

Как ранее сообщали "Комментарии", действие карантина в Киеве могут продлить и после 16 апреля, если ситуация с распространением коронавирусного заболевания не будет улучшена. "Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью. Надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля", — заявили в КГГА.