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Елизавета Черных
Действие карантина в Киеве могут продлить и после 16 апреля, если ситуация с распространением коронавирусного заболевания не будет улучшена. Такую информацию озвучил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает "Украинская правда".
Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля - фото из открытых источников
Замглавы КГГА также отметил, что столичная власть осознает негативное влияние карантина на экономику, однако ситуация в больницах остается сложной.
Напомним, киевский городской глава Виталий Кличко сообщил, что с 5 апреля в столице ужесточается карантин в связи с распространением коронавирусного заболевания. Перечень жестких карантинных мероприятий будет действовать минимум до 16 апреля.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что третья волна коронавирусной болезни в Украине по-прежнему набирает обороты. Власти не могут определиться, стоит ли вводить жесткий локдаун на территории всей страны. При этом говорится о мнении населения, которого не устроит подобное решение. Однако, судя по последним социологическим опросам, жесткий карантин в Украине поддерживает 63% жителей. Об этом сообщает СГ "Рейтинг". Наибольшее количество согласных с необходимостью введения общенационального локдауна среди тех, кто регулярно интересуется коронавирусными новостями.
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