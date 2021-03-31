Киевский городской глава Виталий Кличко сообщил, что с 5 апреля в столице ужесточается карантин в связи с распространением коронавирусного заболевания. Перечень жестких карантинных мероприятий будет действовать минимум до 16 апреля, передает ТСН.

Киев официально закрывается на жесткий карантин: перечень новых ограничений - фото из открытых источников

Так, с понедельника будет прекращена работа детских садов и школ. Перевозки пассажиров общественным транспортом будут осуществляться по специальным пропускам. Таким образом, как и весной 2020 года, пользоваться транспортом будет разрешено исключительно работникам предприятий критической инфраструктуры. Столичный глава рекомендовал руководителям обеспечить своим сотрудникам дистанционную работу, или предоставить отпуска, если это возможно.

С 5 апреля под запретом и посещение столичных заведений общественного питания. Для заказа еды местные жители смогут воспользоваться услугами доставки или заказывать блюда на вынос.

Виталий Кличко призвал представителей правоохранительных органов осуществлять контроль за соблюдением карантинных ограничений, как жителями Киева, так и заведениями.

"У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день! Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", — заявил Кличко.

Напомним, что в Киеве отмечается превышение эпидемиологического порога — он составляет 121,2% (при норме 100%). По состоянию на 31 марта, в столице обнаружили наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом — 1 100.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять, и даже на десять

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