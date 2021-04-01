Сколько украинцев поддерживают введение жесткого локдауна — результаты опроса

Третья волна коронавирусной болезни в Украине по-прежнему набирает оборотов. Власти не могут определиться, стоит ли вводить жесткий локдаун на территории всей страны. При этом говорится о мнении населения, которых не устроит подобное решение. Однако, судя по последним социологическим опросам, жесткий карантин в Украине поддерживает 63% жителей. Об этом сообщает СГ "Рейтинг".



63% украинцев поддерживают введение локдауна. Фото: zmist.pl.ua

Наибольшее количество согласных с необходимостью общенационального локдауна украинцев среди тех, кто регулярно интересуется коронавирусными новостями. Чаще всего это женщины и люди более солидного возраста.

Если же говорить о конкретных цифрах, то из 100% опрошенных (2500 лиц из разных регионов Украины) ситуацию постоянно мониторят 58%. Еще 21% украинцев читают про ситуацию с COVID-19 время от времени, 12% обращаются к этой теме весьма редко. Однако нашлось и 8% респондентов, которым коронавирус перестал быть интересным, поэтому они не читают таких новостей.





Рассуждая о возможности локдауна, 63% опрошенных украинцев согласны на его введение — из-за критического роста количества заболевших. Однако 34% считают, что подобные жесткие меры Украине не нужны. Еще 3% людей не смогли определиться с конкретной позицией.





Также стоит отметить, что чуть меньшее количество (чем согласных с локдауном в целом) украинцев считает, что коронавирус удастся установить благодаря карантину — 61%. Им возражает сразу 37% остальных респондентов, которые не считают, что подобные ограничения смогут в этом помочь. Разумеется, оставшаяся часть опрошенных не нашлась с ответом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, в отличие от Украины, Франция согласилась насчет "закрытия" страны на локдаун. В нашем материале можно узнать, какие ограничения будут применятся к европейцам.

Также на портале найдется информация о причине возможного введения жесткого карантина в Украине, которую озвучивал глава Минздрава Максим Степанов. Помимо этого журналисты пообщались с экспертами, дабы выяснить, как следует действовать, если локдаун все же случится вновь.

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