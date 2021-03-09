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Степанов назвал условие, при котором Украина вернется к жесткому локдауну

По прогнозам правительства, первая половины весны будет сложной в плане эпидемии

сегодня, 19:12
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная болезнь не отступает — последние несколько дней в Украине наблюдается постоянное возрастание количества заболевших коронавирусом людей. По словам глав Министерства здравоохранения Максима Степанова, при необходимости правительство способно вернуть жесткий локдаун на территории всей страны, сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

Степанов назвал условие, при котором Украина вернется к жесткому локдауну

Украина может вернуться к локдауну уже весной. Фото из открытых источников

Как объяснил чиновник, для подобного решения существует два тесно взаимосвязанных условий. Первое — это "переход" более 13 украинских областей в "красную" карантинную зону. Если же при таких показателях все остальные регулирующие эпидситуацию критерии продолжат расти в других регионах — второе условие тоже будет считаться "выполненным". После этого в Украине, скорее всего, снова объявят полный локдаун.

"По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжелый период по заболеваемости в марте и апреле", — добавил Максим Степанов.

Разумеется, глава Минздрава уповает на то, что применяемые ныне карантинные меры способны сдержать размах третьей волны коронавирусной болезни в стране. Впрочем, однозначных прогнозов давать ему пока не приходится.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какую альтернативу жестким карантинным ограничением предлагает президент Владимир Зеленский.

Дополнительно журналисты сообщали, когда в Украине наконец-то начнется платная вакцинация против коронавируса, в виду чего привиться от болезни сможет каждый желающий гражданин, не ожидая своей очереди.

Также на портале найдется информация о том, чем на самом деле является так называемый "паспорт вакцинации" и для чего он нужен. К слову, эксперты весьма благосклонно относятся к идее введения подобного документа в оборот — вполне возможно, он поможет увеличить динамику работы аэропортов, вокзалов, морских портов и т.п.


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Источник: https://t.me/u_now/10530
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