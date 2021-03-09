Степанов назвал условие, при котором Украина вернется к жесткому локдауну

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Вечканова Елена
Коронавирусная
болезнь не отступает — последние несколько дней в Украине наблюдается постоянное
возрастание количества заболевших коронавирусом людей. По словам глав Министерства
здравоохранения Максима Степанова, при необходимости правительство способно
вернуть жесткий локдаун на территории всей страны, сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".
Украина может вернуться к локдауну уже весной. Фото из открытых источников
Как объяснил
чиновник, для подобного решения существует два тесно взаимосвязанных условий.
Первое — это "переход" более 13 украинских областей в "красную" карантинную
зону. Если же при таких показателях все остальные регулирующие эпидситуацию
критерии продолжат расти в других регионах — второе условие тоже будет считаться
"выполненным". После этого в Украине, скорее всего, снова объявят полный
локдаун.
Разумеется, глава
Минздрава уповает на то, что применяемые ныне карантинные меры способны сдержать
размах третьей волны коронавирусной болезни в стране. Впрочем, однозначных
прогнозов давать ему пока не приходится.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какую альтернативу жестким карантинным ограничением предлагает президент Владимир Зеленский.
Дополнительно
журналисты сообщали, когда в Украине наконец-то начнется платная вакцинация против коронавируса, в виду чего привиться от болезни сможет каждый желающий
гражданин, не ожидая своей очереди.
Также на портале найдется
информация о том, чем на самом деле является так называемый "паспорт вакцинации" и для чего он нужен. К слову, эксперты весьма благосклонно относятся к идее введения
подобного документа в оборот — вполне возможно, он поможет увеличить динамику
работы аэропортов, вокзалов, морских портов и т.п.
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