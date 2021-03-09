Паспорт вакцинации: важность и опасность подобного документа

Еврокомиссия планирует представить в марте свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. Предположительно, единый паспорт ЕС о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета. "Комментарии" попросили экспертов оценить, какова важность и опасность подобного документа. В том числе в украинских реалиях, когда вакцинация идет крайне медленно, что сегодня признали в Минздраве.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Отставание наших темпов вакцинации от темпов стран ЕС — это и есть основной риск"

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько уверен: если такой паспорт будет введен, то проблему будут иметь именно те страны, которые проваливают вакцинацию. К сожалению, в данный момент это относится к Украине.

"Массовая вакцинация потенциально позволит восстановить полноценную деловую жизнь, оживить многие отрасли экономики. В том числе туризм. Но если в Украине немедленно не будут увеличены темпы вакцинации, многие украинцы могут столкнуться с ограничениями по выезду за границу. Это негативно скажется на положении как страны, так и ее граждан", — предупреждает Александр Солонько.

По его словам, отставание наших темпов вакцинации от темпов стран ЕС — это и есть основной риск. Потому что многие из нас станут не выездными. Или рискуют таковыми стать.

"Еще имеем риск очередного поражения в информационной войне. Если в Украине будет провалена вакцинация, то этим воспользуется Россия в идеологической войне, чтобы скомпрометировать наше государство", — прогнозирует эксперт.

"Такой документ увеличит динамику работы аэропортов, портов, вокзалов"

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает позитивом создания паспортов вакцинации то, что ускорит передвижение между разными странами, ослабит действующие сейчас ограничения.

"Такой документ увеличит динамику работы аэропортов, портов, вокзалов. Позволит быстрее двигаться между государствами. Ведь электронная информация обрабатывается быстрее, чем письменная. Также такой паспорт позволит отойти от тех же пребывания в самоизоляции, изоляции, в том числе принудительной (в зависимости от того, что в той или иной стране принято на законодательном уровне или распоряжениями правительств). Так что для тех, кому нужно по тем или иным причинам пересекать границу (границы), электронный паспорт вакцинации (а речь идет именно о таком) – это плюс", — отмечает Иван Либерман.

К негативу он относит возможность того, что может быть утечка касательно состояния здоровья конкретного человека, других персональных данных.

"Есть еще один потенциальный негатив. Если собранная информация через какое-то время будет использована для градации населения: по полу, по состоянию здоровья, материальному состоянию, политическим пристрастиям. Людей могут начать в электронной форме делить, устанавливая таким образом некие новые правила существования, — отмечает доктор права. — Это может быть определенным электронным, виртуальным инкубатором для человечества, на основании данных которого заинтересованные люди смогут обозначать политическое, экономическое будущее определенных территорий и даже целых государств".

Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации.

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