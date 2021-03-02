Стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации

В Украине ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после вакцинации против коронавируса не зафиксировано. Об этом пишет председатель комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

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По его данным, сейчас вакцинированы чуть более 5000 медиков.

"Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартные, — говорится в сообщении. — Как и при любой прививке — покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры".

Радуцкий отметил, что сегодня Канада утвердила к экстренному медицинского использованию вакцину и заказала 2 млн доз вакцин AstreZeneca с того самого завода в Индии, с которым и договорилась Украина относительно вакцины Covishield.

Отмечается, что темпы вакцинации в нашей стране пока неудовлетворительны.

"Минздрав обещает увеличить количество вакцинированных до 10-15 тысяч в день. Но нам нужно двигаться в десять раз быстрее, чтобы к концу года вакцинировались по крайней мере 10 миллионов украинцев", — заявил Радуцкий.

Иначе осенью, по его словам, есть вероятность очередной волны коронавируса, а из-за нее — усиление карантинных мероприятий.

Напомним, среднее общемировое количество вакцин на 100 человек на текущий момент составляет три. В инфографике издания "Комментарии" можно увидеть, какие страны лидируют по темпам вакцинации против коронавируса в мире.

Как сообщалось, в связи с вакцинацией в Украине у обычных граждан возникает много вопросов. В том числе: "Если человек сделал прививку, то ему можно ходить без маски?", "Как в других странах?". Сайт "Комментарии" знает ответы на эти популярные вопросы.

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