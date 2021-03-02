Стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации

Язык
Coinspot 02.03.2021
BTC/USD
48971.73
ETH/USD
1571.71
LTC/USD
183.50
НБУ 02.03.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Украине ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после вакцинации против коронавируса не зафиксировано. Об этом пишет председатель комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
Фото из открытых источников
По его данным, сейчас вакцинированы чуть более 5000 медиков.
Радуцкий отметил, что сегодня Канада утвердила к экстренному медицинского использованию вакцину и заказала 2 млн доз вакцин AstreZeneca с того самого завода в Индии, с которым и договорилась Украина относительно вакцины Covishield.
Отмечается, что темпы вакцинации в нашей стране пока неудовлетворительны.
Иначе осенью, по его словам, есть вероятность очередной волны коронавируса, а из-за нее — усиление карантинных мероприятий.
Напомним, среднее общемировое количество вакцин на 100 человек на текущий момент составляет три. В инфографике издания "Комментарии" можно увидеть, какие страны лидируют по темпам вакцинации против коронавируса в мире.
Как сообщалось, в связи с вакцинацией в Украине у обычных граждан возникает много вопросов. В том числе: "Если человек сделал прививку, то ему можно ходить без маски?", "Как в других странах?". Сайт "Комментарии" знает ответы на эти популярные вопросы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости