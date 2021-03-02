Стало известно, можно ли не носить маску после вакцинации

В связи с вакцинацией в Украине у обычных граждан возникает немало вопросов. В том числе: "Если человек сделал прививку, то ему можно ходить без маски? Как в других странах?" Сайт "Комментарии" разбирал ситуацию с экспертом.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Вакцинация в Украине: до массовости далеко

На сегодня в значительной части стран мира официально началась вакцинация. В Украине пока ее случаи — скорее исключение из общего правила, отмечает адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

"Так, по оценкам Минздрава, с 24 по 28 февраля было привито всего 3000 граждан. И, несмотря на планы министерства в дальнейшем значительно повысить показатели вакцинации, следует понимать, что до ее массовости еще далеко, — говорит эксперт. — Вместе с тем, как в Украине, так и в других странах, преференций касательно возможности отказа от масочного режима после вакцинации не установлено. Более того, таких смягчений вряд ли можно ожидать".

Даже по данным ВОЗ вакцинация не является гарантией избегания заражения как COVID-19, так и любыми другими вирусными болезнями. Речь идет лишь о формировании так называемого "коллективного иммунитета", что якобы может минимизировать риски острых вспышек болезни.

Опыт других стран: что дает наличие прививки против COVID-19

Говоря об опыте тех стран, где вакцинация происходит быстрыми темпами и на основе "добровольного принуждения", Мирослава Чорноусько подчеркивает, что и там наличие прививки не освобождает от обязанности соблюдать требования относительно ношения средств защиты.

"Факт вакцинированности лица скорее предполагает более высокую вероятность доступа к тем благам и реализации тех прав, которые ранее имели безусловный характер. Но речь не идет о получении дополнительных благ или расширении прав. Например, в Израиле, где вакцинная кампания является едва ли не самой жесткой, сегодня речь идет о том, что даже после завершения карантинных мероприятий (а страна находится уже в условиях третьего карантина) без наличия прививок доступ практически ко всем учреждениям будет запрещен. То есть, если проводить параллели, происходит нечто похожее на то, что мы имеем в Украине по масочному режиму", — поясняет эксперт.

По ее словам, сегодня в большинстве стран, обязательным стало ношение респираторов повышенного класса защиты.

"Более того, в Чехии, Германии стало обязательным пребывания в респираторах даже на улице, действует комендантский час и строгие ограничения по передвижению. При этом, штрафы за отсутствие масок довольно высокими — от 180 евро. В Чехии — 10 000 крон. Также ношение масок обязательно везде, кроме дома и автомобиля, в Испании. В то же время, например, занятия в спортзалах в части стран возможно только при наличии справки о вакцинации (т.е. факта двух необходимых вакцин)", — рассказывает Мирослава Чорноусько.

Таким образом, подчеркивает она, даже для вакцинированных лиц в настоящее время не установлено освобождение от ношения масок.

"В Украине это пока не столь актуально, учитывая сравнительно низкий охват вакцинацией, а также не столь жесткие карантинные ограничения. Однако даже при возрастании такой охвата, подобные шаги являются маловероятными", — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, какие страны лидируют по темпам вакцинации. Все страны мира мы собрали в одной инфографике.

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