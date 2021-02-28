Как проходит вакцинация в Украине - последние подробности

В Украине активно проходит вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Как сообщается на официальном Телеграмм-канале Министерства здравоохранения, с 24-го февраля было вакцинировано более 3 000 человек.

Вакцинация в Украине: последние данные. Фото: РБК

За вчерашний день было привито лишь девяносто граждан. Из них 50 прививок получили жители Донецкой области, 20 прививок — жители Луганской области и еще 20 прививок — украинцы из Херсонской области.

Серьезных побочных эффектов у вакцинированных не зафиксировано.

Вакцинируют украинцев препаратом Oxford / AstraZeneca, который изготавливают в Индии. Вакцина Oxford / AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия). Имеет локальную (торговую) название Covishield.

Сначала вакцинируют медицинский персонал, который непосредственно контактирует с пациентами, больными коронавирусом.

Другим гражданам будут делать прививки в порядке очереди и групп приоритета. Записаться в очередь на вакцинацию можно будет уже с первого марта. Чтобы человеку сделали прививку, нужно показать свой паспорт и идентификационный код, который необходим, в случае отсутствия декларации с семейным врачом.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко звонил первым вакцинированным медикам и спрашивал об их состоянии. Отмечается, что все чувствуют себя удовлетворительно и продолжают работать.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат. Такое мнение высказал политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили. Его аргументацию читайте в нашем материале.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!