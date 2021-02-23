Первая вакцина от COVID-19 в Украине: что о ней известно

Вакцина против коронавируса Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения, которую вчера зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины, изготавливают в Индии. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины (ЦОС).

Фото из открытых источников

Так, вакцина Oxford / AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия). Имеет локальное (торговое) название Covishield.

По данным ЦОЗ, эту вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, а также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Сообщается, что Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в первом-втором квартале этого года. Вакцину планируют закупить за государственные средства напрямую у производителей.

Отмечается, что в воскресенье глава Минздрава Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии из завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Речь идет о 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield).

Следует добавить, что AstraZeneca — это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Как объяснили эксперты, для полной иммунизации нужны две дозы с интервалом в 28 дней. Хранить вакцину можно до шести месяцев при температуре от 2 до 8 градусов тепла по Цельсию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от коронавируса Covishield является наиболее эффективной и лучшей из всех на сегодня.

Covishield или AZD1222 — препарат является аналогом, изготовленным по лицензии Oxford-Astra Zeneca. После вакцинации вырабатывается поверхностный спаечный белок, который заставляет иммунную систему атаковать коронавирус, если он позже заразит организм. Некоторые после прививки чувствуют усталость, озноб, тошноту, головную боль.

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