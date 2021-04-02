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ВОЗ назвала страну, где самая опасная ситуация с COVID-19

По данным ВОЗ, сегодня в этой стране наиболее критическая ситуация с коронавирусом

сегодня, 12:43
Автор:

Таисия Ерохина

Бразилия стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения. Об этом передает Reuters.

ВОЗ назвала страну, где самая опасная ситуация с COVID-19

Фото из открытых источников

Как рассказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии, а больницы поражены пандемией COVID-19.

"Действительно, сейчас очень серьезная ситуация происходит в Бразилии, где ряд штатов находится в критическом состоянии", — сказала она.

По ее словам, многие отделения интенсивной терапии в больницах в этой стране заполнены более чем на 90%.

Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса, сегодня зафиксировано более 30 тыс. зараженных в США, 12,8 тыс. человек – Бразилии, 12,2 тыс. человек – Индии.

Напомним, сегодня, 2 апреля, на территории Украины выявлено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество инфицированных за сутки с начала пандемии. В частности, COVID диагностировали у 834 детей и 484 медработников.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", Украина стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией из-за коронавируса. Прежде всего причина в низком количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев. Темпы вакцинации в соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от Польши, но превышает показатели России.

По данным аналитиков, показатель смертности во время весенней волны стремительно и вдвое быстрее достиг пиков осеннего. Сейчас загружены 60% реанимационных мест и 50% оборудованных кислородом коек.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-brazil-idUSKBN2BO67S
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