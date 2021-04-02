ВОЗ назвала страну, где самая опасная ситуация с COVID-19

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Таисия Ерохина
Бразилия стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Такое заявление
сделала Всемирная организация здравоохранения. Об этом передает Reuters.
Фото из открытых источников
Как рассказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове, ряд штатов Бразилии
находится в критическом состоянии, а больницы поражены пандемией COVID-19.
По ее словам, многие отделения интенсивной терапии в больницах в этой стране заполнены более чем на 90%.
Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса, сегодня зафиксировано более 30
тыс. зараженных в США, 12,8 тыс. человек – Бразилии, 12,2 тыс. человек – Индии.
Напомним, сегодня, 2 апреля, на территории Украины выявлено
19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество
инфицированных за сутки с начала пандемии. В частности, COVID
диагностировали у 834 детей и 484 медработников.
Как сообщал ранее портал "Комментарии", Украина
стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы с наиболее
критической ситуацией из-за коронавируса. Прежде всего причина в низком
количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев. Темпы вакцинации в
соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от
Польши, но превышает показатели России.
По данным аналитиков, показатель смертности во время весенней волны
стремительно и вдвое быстрее достиг пиков осеннего. Сейчас загружены 60%
реанимационных мест и 50% оборудованных кислородом коек.
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