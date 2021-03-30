Степанов: Просто вылечить человека от коронавируса уже недостаточно

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Лиза Снисар
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений. Об этом Степанов сообщил на брифинге.
Максим Степанов - фото из открытых источников
По его словам, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.
Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.
Также до этого нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы, которые записались на вакцинацию от Covid-19, смогут получить прививку в порядке очереди в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. В Минздраве сообщили, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.
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