Степанов: Просто вылечить человека от коронавируса уже недостаточно

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений. Об этом Степанов сообщил на брифинге.

"Просто вылечить человека от Covid уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", — сказал Степанов.

По его словам, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация — наша задача в течение года", — добавил Степанов.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.

Также до этого нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы, которые записались на вакцинацию от Covid-19, смогут получить прививку в порядке очереди в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. В Минздраве сообщили, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.