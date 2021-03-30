logo
Русский Українська

BTC/USD

58143.87

ETH/USD

1818.93

LTC/USD

193.51

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Степанов: Просто вылечить человека от коронавируса уже недостаточно
commentss НОВОСТИ Все новости

Степанов: Просто вылечить человека от коронавируса уже недостаточно

Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений

сегодня, 11:19
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений. Об этом Степанов сообщил на брифинге.

Степанов: Просто вылечить человека от коронавируса уже недостаточно

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Просто вылечить человека от Covid уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", — сказал Степанов.

По его словам, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация — наша задача в течение года", — добавил Степанов.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель. 

Также до этого нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы, которые записались на вакцинацию от Covid-19, смогут получить прививку в порядке очереди в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. В Минздраве сообщили, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BTSXqYXk2wA&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ