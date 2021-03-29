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Радуцкий: Мутации Covid-19 могут провоцировать новые волны эпидемии

Новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии

сегодня, 17:30
Автор:

Лиза Снисар

Народный депутат и глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии.

Радуцкий: Мутации Covid-19 могут провоцировать новые волны эпидемии

Михаил Радуцкий - фото из открытых источников

По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами, сообщил Радуцкий.

"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически", — проинформировал Радуцкий.

Также он предложил Минздраву, местной власти, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы торговли, заведений общественного питания в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

Кроме этого, он призвал заранее подумать над изменением формата и принципов работы общественного транспорта и ТРЦ во время карантинных ограничений.

Напомним, ранее ученые Израиля выявили новые мутации коронавируса Covid-19. На территории Израиля новый штамм появился в конце осени 2020 года и от остальных разновидностей вируса отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Анализируя образцы из разных городов Израиля, которые собрали в промежутке между августом 2020 и январем 2021 года, ученые заметили, что в них было необычно много фрагментов генома коронавируса нового типа с одной и той же мутацией.


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Источник: https://www.facebook.com/radutskyy/posts/296043042044961
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