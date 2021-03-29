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В Израиле обнаружили новую мутацию коронавируса: детали

Новый штамм появился в конце осени 2020 года

сегодня, 13:52
Автор:

Лиза Снисар

Ученые Израиля выявили новые мутации коронавируса Covid-19. Описание израильского вируса ученые опубликовали на medRxiv 29 марта.

В Израиле обнаружили новую мутацию коронавируса: детали

Мутация коронавируса - фото из открытых источников

Отмечается, что на территории Израиля новый штамм появился в конце осени 2020 года и от остальных разновидностей вируса отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Анализируя образцы из разных городов Израиля, которые собрали в промежутке между августом 2020 и январем 2021 года, ученые заметили, что в них было необычно много фрагментов генома коронавируса нового типа с одной и той же мутацией.

Она представляла собой небольшое изменение в структуре S-белка вируса – ключевой части его оболочки, которая отвечает за проникновение в клетку. Расчеты позволили ученым предположить, что P681H делает вирус более заразным. Поэтому биологи заинтересовались, как сильно эта мутация распространена среди жителей Израиля.

Ученые изучили несколько сотен образцов биологических жидкостей пациентов, которые заразились коронавирусом в конце осени 2020 года. Анализ подтвердил, что в Израиле появился новый уникальный штамм SARS-CoV-2. Для него характерна не только мутация P681H, но и некоторые другие изменения в структуре РНК.

Отмечается, что новая мутация пока не повлияла на количество заражений или частоту госпитализаций. 

Тем временем в историческом регионе Эльзас Франции зарегистрирован новый мутировавший штамм коронавируса. Региональное агентство получило от больниц Страсбургского университета данные о распространении особого варианта вируса, который ранее не обнаруживался. Новый штамм характеризуется мутацией фермента полимеразы, формирующего полимеры нуклеиновых кислот.

Кроме того, в Эльзасе фиксируется значительный рост циркуляции "британского" вида коронавируса — 81,1% среди выявленных случаев на прошлой неделе.

Напомним, что ранее в Украине расширили "красную" зону карантина до 11 областей.


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Источник: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.25.21253908v1
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