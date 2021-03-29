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Главная Новости Общество медицина Степанов: До 15 апреля ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться
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Степанов: До 15 апреля ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться

В Минздраве прогнозируют рост количества больных в течение двух недель

сегодня, 18:08
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных Covid-19 в течение ближайших двух недель. Об этом он сообщил в эфире  телеканала "Украине 24" 29 марта.

Степанов: До 15 апреля ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Мы прогнозируем рост количества больных в течение двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", — сказал Степанов.

Напомним, что ранее нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил. Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку Covid-19. Особенно это касается западных областей, в которых активный трафик с соседними странами, сообщил Радуцкий.

Напомним, ранее ученые Израиля выявили новые мутации коронавируса Covid-19. На территории Израиля новый штамм появился в конце осени 2020 года и от остальных разновидностей вируса отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки. Анализируя образцы из разных городов Израиля, которые собрали в промежутке между августом 2020 и январем 2021 года, ученые заметили, что в них было необычно много фрагментов генома коронавируса нового типа с одной и той же мутацией.

Также ранее в Украине расширили "красную" зону карантина до 11 областей. Так, Министерство здравоохранения добавило в эту зону Черниговскую область. Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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