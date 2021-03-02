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Степанов признался, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса (ВИДЕО)

Представитель кабмина поспешил разочаровать приверженцев теории «зрады»

сегодня, 17:45
Автор:

Вечканова Елена

Удовлетворительное самочувствие, позволяющее без любых эксцессов продолжать работу в стандартном режиме — так охарактеризовал собственное состояние глава украинского Минздрава Максим Степанов на очередном брифинге министерства.

Степанов признался, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса (ВИДЕО)

Глава Минздрава в полном порядке после вакцинации. Фото: МОЗ

Такое заявление чиновник сделал из-за множества слухов, распространяемых в стране, насчет эффективности вакцины Covishied от индийского производителя. Многие украинцы боятся прививаться от COVID-19, ведь боятся значительных негативных реакций организма на полученный препарат. Впрочем, Степанов считает, что его личный пример — наглядное пособие для всех сомневающихся. К слову, вакцинировался министр 1 марта.

"Спешу разочаровать приверженцев теории "зрады": чувствую себя я абсолютно нормально, продолжаю выполнять свои обязанности", — подчеркнул Степанов.

По мнению министра, именно вакцинация является одним из главных рычагов в борьбе с коронавирусной болезнью. Именно поэтому украинцы должны начать активнее участвовать в прививочном процессе.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, показательно вакцинировался против коронавируса и главаукраинского государства Владимир Зеленский. Свою дозу все того же индийского препарата Covishied президент получил на Донбассе во время рабочей поездки с представителями Евросовета в зону активных военных действий.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинцев по состоянию на 2 февраля уже записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса. К слову, в этой же публикации найдется статистика по возрасту желающих привиться.

Также на портале можно узнать, позволено ли обходиться без медицинской защитной маски тем людям, которые уже вакцинировались против COVID-19.


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Источник: https://t.me/u_now/10436
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