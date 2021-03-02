Степанов признался, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Удовлетворительное
самочувствие, позволяющее без любых эксцессов продолжать работу в стандартном
режиме — так охарактеризовал собственное состояние глава украинского Минздрава
Максим Степанов на очередном брифинге министерства.
Глава Минздрава в полном порядке после вакцинации. Фото: МОЗ
Такое заявление
чиновник сделал из-за множества слухов, распространяемых в стране, насчет
эффективности вакцины Covishied
от индийского производителя. Многие украинцы боятся прививаться от COVID-19, ведь боятся значительных
негативных реакций организма на полученный препарат. Впрочем, Степанов считает,
что его личный пример — наглядное пособие для всех сомневающихся. К слову, вакцинировался министр 1 марта.
По мнению
министра, именно вакцинация является одним из главных рычагов в борьбе с
коронавирусной болезнью. Именно поэтому украинцы должны начать активнее участвовать
в прививочном процессе.
Напомним, что
сегодня, 2 февраля, показательно вакцинировался против коронавируса и главаукраинского государства Владимир Зеленский. Свою дозу все того же индийского
препарата Covishied президент получил на Донбассе во время
рабочей поездки с представителями Евросовета в зону активных военных действий.
Ранее "Комментарии"
сообщали, сколько украинцев по состоянию на 2 февраля уже записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса. К слову, в этой же
публикации найдется статистика по возрасту желающих привиться.
Также на портале можно узнать, позволено ли обходиться без медицинской защитной маски тем людям, которые уже вакцинировались против COVID-19.
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