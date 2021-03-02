Стало известно, сколько украинцев уже записались на вакцинацию от коронавируса

Жители Украины начинают внимательнее присматриваться к процессу вакцинации и записываться в электронную очередь на получение прививки. Более подробную статистику сообщают руководители сразу двух министерств — Минздрава и Минцифры.

На вакцинацию от коронавируса уже записалось более 45000 украинцев. Коллаж: "Українська правда"

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинироваться сейчас стремятся более 38 тысяч украинцев. Такую информацию чиновник сообщил во время очередного брифинга. Политик уверен, что такая интенсивность записи (возможность сделать это через "Дію" открылась лишь 1 марта — ред.) лишний раз демонстрирует готовность украинского населения к вакцинации. Также Степанов считает, что подобные факты помогают понять, насколько высок уровень доверия населения к решениям Минздрава.



Более свежие цифры представил глава Минцифры Михаил Федоров. Судя по его публикации в личном Telegram-канале, "Дію" в разных вариациях для записи на вакцинацию использовало более 45000 украинцев. Причем мобильное приложение оказался полезным для более чем 39 000 человек. Остальные пользовались веб-порталом.



Министр сообщил некоторую статистику по поводу возраста тех украинцев, которые уже находятся в очереди на вакцинацию. Наиболее ответственными (или технологически развитыми) стала категория лиц в возрасте 21-39 лет — аж 63% от записавшихся. 40-49-летних граждан зарегистрировалось 17,5% от общего количества. Совсем малый процент — 9,2 — это люди от 50 до 59 лет, а 60-69-летних и того меньше — 4,2%.



Следует отметить, что в "Дії" есть интересный алгоритм, что ограничивает запись для некоторых категорий населения. Так, возможность записаться лично отсутствует у лиц, которые работают в медицинской сфере. Подобное "неравенство" чиновники объясняют тем, что врачи и другой персонал медучреждений имеют первоочередной приоритет для проведения прививки, впрочем, всю работу с документами должны на себе взять руководители соответствующих учреждений.



В число "внебортовых" насчет записи на вакцинацию находятся и работники аптек. Об этом сообщила одна из активных пользовательниц соцсети Twitter под ником "Аптечні спостереження". Женщина занимает должность фармацевта в одной из столичных аптек, ведет довольно популярный блог, хотя и не раскрывает своего имени, желая оставаться инкогнито.



"Но, если ты медработник и хочешь через "Дію" записаться на вакцинацию, то тебе очень нежно и вежливо скажут: "Идите-ка в ср@ку", — отмечает юзерка в собственном аккаунте.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие побочные эффекты от вакцинации зарегистрированы у украинцев. Также названо количество выявления подобных случаев.

Кроме того, на портале найдется информация о том, стоит ли носить защитные медицинские маски после проведения вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!