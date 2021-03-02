Нужно ли носить маски после вакцинации от коронавируса: в ВОЗ дали ответ

Людям, которые получили вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, все равно придется постоянно носить защитные маски и придерживаться социальной дистанции. Об этом идет речь в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает dpa international.



Защитная маска. Фото из открытых источников

Эксперты ВОЗ отмечают, что сейчас есть научные доказательства того, что вакцина от коронавируса помогает предотвратить развитие заболеваний легких на фоне COVID-19, но пока не ясно, как ведут себя новые мутации инфекции и насколько они устойчивы к вакцинам. Это значит, что вакцина может быть эффективной только для какого-то одного штамма.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать сохранять соответствующую социальную дистанцию, носить маску для лица и часто мыть руки.

В то же время британское издание the Guardian пишет, что медики в Великобритании настаивают на том, чтобы люди продолжали носить защитные маски, не зависимо от того, переболели они или нет, или была ли сделана им вакцина от коронавируса.

Издание пишет, что подавляющее большинство людей, которые будут вакцинированы, будут защищены от COVID-19, болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Однако вакцинированные люди все еще могут передавать вирус, даже если у них нет никаких симптомов

Медики призывают в ближайшем будущем постоянно носить маски. По их мнению, ученые не знают, как вакцины от COVID-19 могут защитить от бессимптомной передачи SARS-CoV-2. Ученые также обещают пристально следить за тем, как новые штаммы болезни реагируют на те или иные условия.

Подумайте о ношении масок и социальном дистанцировании как о континууме стратегий снижения риска, которые действуют в то время, как ученые проводят исследования, все больше и больше людей получают вакцинацию, а распространенность COVID-19 снижается.

Исследования о том, в какой степени вакцины защищают от передачи инфекции, продолжаются и являются многообещающими, но неполными. Вряд ли вакцины обеспечат полную защиту.

Это происходит потому, что вирус SARS-CoV-2 все еще может колонизировать дыхательные пути, даже если системные иммунные клетки защищают весь организм от вызываемого им заболевания – COVID-19.

Ранее "Комментарии" писали, что в течение последнего времени одним из самых незаменимых аксессуаров для людей во всем мире стала защитная маска. При огромном разнообразии разных масок важно помнить, что это не часть гардероба или модная деталь образа, маска – это средство защиты, которое должно помочь уберечься от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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