Защитная маска от COVID-19: как отличить оригинал от подделки

В течение последнего одним из самых незаменимых аксессуаров для людей во всем мире стала защитная маска. При огромном разнообразии разных масок важно помнить, что это не часть гардероба или модная деталь образа, маска – это средство защиты, которое должно помочь уберечься от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.



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Кроме того, что люди не всегда придают должное значение защитным маскам, сами производители и компании, которые занимаются поставками масок, часто пренебрегают их качеством. В частности, на эту проблему сейчас обращают внимание в США. В период с начала пандемии и до конца 2020 года таможенная и Пограничная охрана США изъяла более 14,6 миллиона поддельных масок, поступающих в США. Об этом сообщает CNN.

Маски N95 считаются золотым стандартом использования масок, но их поддельные двойники могут угрожать безопасности. По данным CNN, несоблюдение американских стандартов безопасности означает, что они не могут эффективно отфильтровывать находящиеся в воздухе частицы.

Чтобы отличить поддельную маску от той, которая способна качественно фильтровать вдыхаемый вами воздух, необходимо проверить сертификат качества. Для каждой страны он разный. Например, в США сертифицированы только маски N95, в то же время в Китае массово производят защитные маски KN95, которые также очень часто встречаются в Украине.

Покупая маски онлайн, также необходимо обращать внимание на несколько важные моментов. Опять же, вы обязательно должны ознакомиться с информацией, которую предоставляет продавец и производитель. Важным моментом являются опечатки и ошибки в документации. Производители, которые ответственно подходят к своей работе, вряд ли позволят себе допускать ошибки в описании продукции. Также должно насторожить и отсутствие детального описания товара, с объяснениями, какую сертификацию прошла продукция.

Независимо от того, где вы покупаете маски, вас должно насторожить объяснение, что товар настоящий. Ответственный производитель не уточняет этих моментов, так как по умолчанию понятно, что это оригинальная продукция.

Не стоит идти на поводу у слишком низкой цены, стоит обращать внимание на то, чтобы цена соответствовала тому, за сколько товар продают другие продавцы.

Кроме того, стоит помнить, что маска не должна быть красивой, она должна плотно прилегать к лицу и защищать от вирусов. Если же на маске есть какие-то декоративные элементы, которые еще и мешают ее нормально носить, то стоит отказаться от нее.

Напомним, сегодня в Украине было зарегистрировано больше 4000 новых случаев заражения коронавирусом.

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