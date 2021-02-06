В Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 1 241 479 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 4310 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".



Статистика COVID-19 за 6 января

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

По состоянию на 9:00 6 февраля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 23 516 человек, из них 129 за последние сутки. В то же время 1 070 749 человек выздоровели, 7158 из которых – за последние сутки.

Кроме того, за сутки госпитализировали 1884 человека и провели 41 410 тестирований за сутки, из которых 25 590 методом ПЦР и 15 820 ИФА-тестирований. Всего проведено 6 376 032 тестирований методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом за последние сутки:

- Винницкая область – 247 случаев;

— Волынская область – 99 случаев;

— Днепропетровская область – 306 случаев;

— Донецкая область – 125 случаев;

— Житомирская область – 124 случая;

— Закарпатская область – 221 случай;

— Запорожская область – 227 случаев;

— Ивано-Франковская область – 498 случаев;

— Кировоградская область – 43 случая;

— г. Киев – 212 случаев;

— Киевская область – 295 случаев;

— Львовская область – 286 случаев;

— Луганская область – 54 случая;

— Николаевская область – 82 случая;

— Одесская область – 176 случаев;

— Полтавская область – 111 случаев;

— Ровненская область – 111 случаев;

— Сумская область – 97 случаев;

— Тернопольская область – 120 случаев;

— Харьковская область – 225 случаев;

— Херсонская область – 67 случаев;

— Хмельницкая область – 132 случая;

— Черновицкая область – 258 случаев;

— Черкасская область – 111 случаев;

— Черниговская область – 83 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что специалисты из американского издания Bloomberg попытались спрогнозировать, сколько еще продлиться пандемия коронавируса в мире исходя из нынешних темпов вакцинации.

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