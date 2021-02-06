В Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 1
241 479 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние
сутки подтвердились еще 4310 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Статистика COVID-19 за 6 января
За последние сутки наибольшее количество
подтвержденных случаев зарегистрирована в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской
(306), Киевской (295), Львовской (286) и
Черновицкой (258) областях.
По состоянию на 9:00 6 февраля в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 23 516 человек, из них 129 за последние
сутки. В то же время 1 070 749 человек выздоровели, 7158 из которых – за
последние сутки.
Кроме того, за сутки госпитализировали 1884
человека и провели 41 410 тестирований за сутки, из которых 25 590 методом
ПЦР и 15 820 ИФА-тестирований. Всего проведено 6 376 032 тестирований методом ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом за последние
сутки:
- Винницкая область – 247 случаев;
— Волынская область – 99 случаев;
— Днепропетровская область – 306 случаев;
— Донецкая область – 125 случаев;
— Житомирская область – 124 случая;
— Закарпатская область – 221 случай;
— Запорожская область – 227 случаев;
— Ивано-Франковская область – 498 случаев;
— Кировоградская область – 43 случая;
— г. Киев – 212 случаев;
— Киевская область – 295 случаев;
— Львовская область – 286 случаев;
— Луганская область – 54 случая;
— Николаевская область – 82 случая;
— Одесская область – 176 случаев;
— Полтавская область – 111 случаев;
— Ровненская область – 111 случаев;
— Сумская область – 97 случаев;
— Тернопольская область – 120 случаев;
— Харьковская область – 225 случаев;
— Херсонская область – 67 случаев;
— Хмельницкая область – 132 случая;
— Черновицкая область – 258 случаев;
— Черкасская область – 111 случаев;
— Черниговская область – 83 случая.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что специалисты из американского издания
Bloomberg попытались спрогнозировать, сколько
еще продлиться пандемия коронавируса в мире исходя из нынешних темпов
вакцинации.
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