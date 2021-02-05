Эксперты рассказали, сколько еще может продлиться пандемия коронавируса

Специалисты из американского издания Bloomberg попытались спрогнозировать, сколько еще продлиться пандемия коронавируса в мире исходя из нынешних темпов вакцинации. По данным издания, на прививание, достаточное для возвращения жизни в привычное русло, планете потребуется семь лет.

Эксперты рассказали, сколько еще продлится пандемия коронавируса - фото из открытых источников

Bloomberg проводило свое исследование, основываясь на математическом подсчете охвата вакциной. Поскольку доступные на сегодняшний день препараты требуют двух доз для завершенной вакцинации, расчеты основаны именно на этой дозировке для одного человека (но без различия первой и второй доз, так как эти данные не везде доступны).





Согласно данным издания, более 119 миллионов доз вакцин уже были введены в 67 странах. Последний показатель составлял приблизительно 4,54 миллиона прививок ежедневно.

Американское издание также подсчитало, что за последнюю неделю в Соединенных Штатах вводили в среднем 1,34 миллиона доз в день.

Исходя из подсчетов, эксперты предположили: для того, чтобы ситуация в мире стабилизировалась и жизнь вернулась в прежнее русло, нужно от 70% до 85% охвата населения вакцинами.





Специалисты также отметили, что процесс вакцинации может быть ускорен с появлением большего количества препаратов. Некоторые из крупнейших мировых центров по производству вакцин в Индии и Мексике только начинают свою работу.

Ученые надеются на выработку коллективного иммунитета благодаря обширной вакцинации. При этом в научном сообществе дискутируют о том, при каком охвате прививками он достигается.

Ранее портал "Комментарии" писал, что доктор Евгений Дубровский рассказал, кому вообще не нужна будет вакцинация.





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