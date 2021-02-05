Кому не нужна будет вакцинация от COVID-19 - доктор Дубровский

Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса. Многие люди на сегодняшний день еще не готовы делать прививки через своих сомнений в эффективности вакцины. Доктор Евгений Дубровский рассказал, кому вообще не нужна будет вакцинация.

Стало известно, кому не нужна вакцинация от COVID-19 - фото: из открытых источников

Так, по словам врача-инфекциониста, существует мнение, что прививки от COVID-19 нужно будет сделать абсолютно каждому человеку. Однако это совсем не так. Кому-то ее действительно сделать будет просто необходимо, но для кого-то она просто будет лишней. Чтобы понять, кто все же не нуждается в вакцинации, нужно четко различить группы населения.

Прививка от COVID-19 совершенно не нужны будут тем, кто уже им переболел. Дубровский отметил, что у этих людей иммунитет уже справился с вирусом и они защищены. В связи с этим, делать вакцинацию просто нецелесообразно, ведь никакая дополнительная защита этой категории людей не нужна. В случае, если у человека отсутствует природный крепкий иммунитет, тогда следует рассматривать вакцинацию.

Также медик рассказал, что совсем недавно ученые выяснили, что 30% населения вовсе никогда не заболеет коронавирусом. Это связано с особенностями иммунитета. Эти люди имеют достаточный набор специфических иммунных клеток. Именно это и позволит им никогда не почувствовать на себе, что такое COVID-19.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса и на какое количество человек рассчитана бесплатная вакцина. Также сайт информировал о том, что под Верховной Радой митинговали против вакцинации от коронавируса.

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