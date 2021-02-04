Под Верховной Радой митингуют против вакцинации от коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 4 февраля 2021 года, возле Верховной Рады Украины собрался многочисленный митинг антипрививочников. Участники акции требуют отказаться от начала массовой вакцинации от коронавируса, а также остановить рассмотрение одного из законопроектов, предусматривающий начало прививок. Новость сообщают украинские Telegram-каналы, в частности PavlovskyNews.

Митингующие считают вакцинацию от коронавируса опасной. Фото: Telegram-канал "Украина в шоке"

Митинг решили организовать из-за того, что сегодня народные депутаты должны рассмотреть документ под номером 4142. Проект закона предусматривает регулирование системы общественного здоровья в Украине. Следует отметить, что некоторые его пункты касались процесса вакцинации (не только от коронавируса). Так, в частности, в случае отказа родителей от прививки своему ребенку, они должны подать соответствующее заявление (так называемая "презумпция согласия на вакцинацию").

Вместе с тем председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий несколькими днями ранее сообщил, что после обработки из законопроекта №4142 были удалены некоторые фрагменты.

"Кроме того, из документа изъяли нормы, касающиеся прививок. В комитет и непосредственно депутатов поступили многочисленные обращения по этому поводу. Мы решили оставить в законодательстве действующие нормы, касающиеся вакцинации", — написал политик в своем Telegram-канале.

Впрочем, сторонники идеи жизни без вакцин все равно пришли под стены Верховной Рады. Собрание иллюстрирует свою позицию многими плакатами с надписями "Остановите геноцид", "Здоровье моих детей — моя ответственность", "Принуждение к медицинскому вмешательству — преступление", "Вакцинация = геноцид народа" и т.п.

Между тем в правительстве, как уже информировали "Комментарии", отмечают, что массовая вакцинация украинцев должна начаться с понедельника, 15 февраля. Первыми препарат от коронавируса получат медики, которые спасают пациентов с COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!