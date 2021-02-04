logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37487.03

ETH/USD

1627.50

LTC/USD

148.50

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Под Верховной Радой митингуют против вакцинации от коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Верховной Радой митингуют против вакцинации от коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

Митингующие считают вакцинацию от коронавируса очередным геноцидом народа

сегодня, 13:48
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня, 4 февраля 2021 года, возле Верховной Рады Украины собрался многочисленный митинг антипрививочников. Участники акции требуют отказаться от начала массовой вакцинации от коронавируса, а также остановить рассмотрение одного из законопроектов, предусматривающий начало прививок. Новость сообщают украинские Telegram-каналы, в частности PavlovskyNews.

Под Верховной Радой митингуют против вакцинации от коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

Митингующие считают вакцинацию от коронавируса опасной. Фото: Telegram-канал "Украина в шоке"

Митинг решили организовать из-за того, что сегодня народные депутаты должны рассмотреть документ под номером 4142. Проект закона предусматривает регулирование системы общественного здоровья в Украине. Следует отметить, что некоторые его пункты касались процесса вакцинации (не только от коронавируса). Так, в частности, в случае отказа родителей от прививки своему ребенку, они должны подать соответствующее заявление (так называемая "презумпция согласия на вакцинацию").

Вместе с тем председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий несколькими днями ранее сообщил, что после обработки из законопроекта №4142 были удалены некоторые фрагменты.

"Кроме того, из документа изъяли нормы, касающиеся прививок. В комитет и непосредственно депутатов поступили многочисленные обращения по этому поводу. Мы решили оставить в законодательстве действующие нормы, касающиеся вакцинации", — написал политик в своем Telegram-канале.

Впрочем, сторонники идеи жизни без вакцин все равно пришли под стены Верховной Рады. Собрание иллюстрирует свою позицию многими плакатами с надписями "Остановите геноцид", "Здоровье моих детей — моя ответственность", "Принуждение к медицинскому вмешательству — преступление", "Вакцинация = геноцид народа" и т.п.

Между тем в правительстве, как уже информировали "Комментарии", отмечают, что массовая вакцинация украинцев должна начаться с понедельника, 15 февраля. Первыми препарат от коронавируса получат медики, которые спасают пациентов с COVID-19.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pavlovskynews/8196
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ