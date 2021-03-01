Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал прививку от коронавирусного заболевания. Таким образом он стал первым, кто вакцинировался среди украинских чиновников, сообщает "РБК-Украина".

Степанов первым из чиновников вакцинировался от коронавируса - фото из открытых источников

Сообщается, что министр вакцинировался публично — процедуру продемонстрировали на официальной странице Минздрава в соцсети Facebook.

Известно, что препарат, который использовался для вакцинации министра — Covishield индийского производства.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай — если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", — сказал министр в комментарии журналистам.

Министр здравоохранения отметил, что собственным примером демонстрирует украинцам безопасность препарата для вакцинации.

Напомним, что у всех желающих привиться от коронавируса должен быть с собой паспорт и идентификационный код, который необходим, в случае отсутствия декларации с семейным доктором. Без документов человека попросту не смогут внести в специальную электронную систему.

Ранее интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что на прошлой неделе в Украину прибыл препарат AstraZeneca / Oxford индийского производства, который выпускается под названием Covishield. И прививку от коронавирусной инфекции этим препаратом сделали уже более 3 тысяч украинцев. Но многие граждане недоверчиво отнеслись к индийской вакцине и высмеяли ее в сети меткими фотожабами.





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