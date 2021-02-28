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Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами

Вакцину одобрили для экстренного использования

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

На этой неделе в Украину прибыл препарат AstraZeneca / Oxford индийского производства, который выпускается под названием Covishield. И прививку от коронавирусной инфекции этим препаратом сделали уже более 3 тысяч украинцев. Но многие граждане недоверчиво отнеслись к индийской вакцине и высмеяли ее в сети меткими фотожабами. 

Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами

индийскую вакцину высмеяли фотожабами / фото: Reuters

Известно, что первым в Украине прививку от COVID-19 сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасс. После вакцинации за ним еще в течение 30 минут наблюдали медики. Врач отметил, что работает с пациентами, больными и коронавирусом и видит к каким последствиям может привести заболевание, поэтому насчет вакцинации не сомневался.

По данным издания BBC, препарат AstraZeneca / Oxford разрешен для использования в более чем 50 странах мира, среди которых Великобритания, США и ЕС. Эффективность препарата составляет около 63%, он безопасен для людей в возрасте от 18 лет. Недавно эффективность вакцины начали тестировать для детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами - фото 2
Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами - фото 3
Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами - фото 4
Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами - фото 5
Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами - фото 6
Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами - фото 7

Как и любой другой лекарственный препарат, эта вакцина имеет ряд побочных действий, но проявляются они не у всех вакцинированных. Большинство "побочек" легкие и умеренные, они пропадают спустя несколько дней после прививки.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер заявил, что с 1 марта 2021 года украинцы будут иметь возможность записаться на вакцинацию в онлайн-режиме. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что прививки от коронавирусной инфекции не стоит делать лицам, которые переболели COVID-19 и имеют достаточный титр антител.


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Источник: https://u-news.com.ua/106035-nado-fedia-nado-ukraync-prodolzhaiut-vysmeyat-fotozhabamy-yndyiskuiu-vakcynu-ot-covid-19.html
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