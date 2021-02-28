Индийскую вакцину от COVID-19 высмеяли фотожабами

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Светлана Шкурупий
На этой неделе в Украину прибыл препарат AstraZeneca / Oxford индийского производства, который выпускается под названием Covishield. И прививку от коронавирусной инфекции этим препаратом сделали уже более 3 тысяч украинцев. Но многие граждане недоверчиво отнеслись к индийской вакцине и высмеяли ее в сети меткими фотожабами.
индийскую вакцину высмеяли фотожабами / фото: Reuters
Известно, что первым в Украине прививку от COVID-19 сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасс. После вакцинации за ним еще в течение 30 минут наблюдали медики. Врач отметил, что работает с пациентами, больными и коронавирусом и видит к каким последствиям может привести заболевание, поэтому насчет вакцинации не сомневался.
По данным издания BBC, препарат AstraZeneca / Oxford разрешен для использования в более чем 50 странах мира, среди которых Великобритания, США и ЕС. Эффективность препарата составляет около 63%, он безопасен для людей в возрасте от 18 лет. Недавно эффективность вакцины начали тестировать для детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Как и любой другой лекарственный препарат, эта вакцина имеет ряд побочных действий, но проявляются они не у всех вакцинированных. Большинство "побочек" легкие и умеренные, они пропадают спустя несколько дней после прививки.
Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер заявил, что с 1 марта 2021 года украинцы будут иметь возможность записаться на вакцинацию в онлайн-режиме.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что прививки от коронавирусной инфекции не стоит делать лицам, которые переболели COVID-19 и имеют достаточный титр антител.
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