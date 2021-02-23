Когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19 в Украине

В Украину уже поступила первая партия вакцины от коронавируса. Соответственно, скоро можно будет записываться в очереди и ждать прививки. Когда начнут регистрировать всех желающих, рассказывает заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: когда можно будет записаться в очередь. Фото: rbk.ru

По его словам, регистрация граждан начнется уже с первого марта. Украинцы смогут записаться на вакцинацию в режиме онлайн.

Согласно плану, сначала вакцинировать будут медицинских работников, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Следующими будут лица, проживающие в домах престарелых и обслуживающий персонал этих учреждений. За ними в очереди — военнослужащие в зоне проведения ООС.

Последними будут вакцинировать граждан в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в группы-исключения.

Ярослав Кучер сообщил, что опыт других стран, которые уже провели вакцинацию, поможет Украине избежать некоторых ошибок.

Напомним, что вакцина против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения, которую вчера зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины, изготавливают в Индии. По данным ЦОС, эту вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, а также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. Подробнее об этой вакцине можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что ВОЗ будет выплачивать компенсации людям, у которых будут побочные эффекты от COVID-вакцины. Речь идет о жителях 92 стран, участвующих в международной программе COVAX. Как это будет происходить и почему организация приняла такое решение, читайте в нашем материале.

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