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Кому не стоит делать прививки от Covid-19 - эпидемиолог

Эпидемиолог сообщила, что отдельная группа лиц может не вакцинироваться против коронавируса

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

С 24-го февраля в Украине началась массовая вакцинация граждан. Однако стоит ли всем регистрироваться в электронную очередь и делать прививки против коронавируса? Об этом сообщила доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград в эфире телеканала "Дом".

Кому не стоит делать прививки от Covid-19 - эпидемиолог

Вакцинация в Украине: кому можно не делать прививки против Covid-19. Фото: rbk.ru

По словам эксперта, прививки от COVID-19 можно не делать тем лицам, которые переболели инфекцией и имеют достаточный титр антител.

"Если ты болел, если у тебя есть обследование о наличии хорошего титра антител, зачем тогда делать сегодня вакцинацию. Ее можно сделать позже, когда этот титр снизится. А сегодня — ты защищен постинфекционным иммунитетом. Если же его нет и ты — группа риска , вакцинация — вариант не попасть в большую беду ", — высказала свое мнение Наталья Виноград.

Однако эпидемиолог отмечает, что вакцинацией не стоит пренебрегать совсем. Ее можно сделать позже, когда естественный иммунитет к болезни исчезнет.

Наталья Виноград подчеркнула, что украинские медицинские работники профессионально справляются с процессом вакцинации. Они знают все противопоказания и контролируют состояние человека еще некоторое время после прививки.

Напомним, что в Украине за два дня вакцинировали более 1000 человек. По словам министра здравоохранения, вакцинация происходит согласно утвержденному плану.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что блогер Михаил Шнайдер заметил и опубликовал на своей странице в Facebook подтверждения, что пост с критикой вакцины Covishield от компании AstraZeneca продвигают с помощью подозрительных аккаунтов. Кому это нужно, читайте в нашем материале.


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Источник: https://kanaldom.tv/uk/komu-ne-stoit-delat-privivki-ot-covid-19-rasskazala-epidemiolog/
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