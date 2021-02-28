Кому не стоит делать прививки от Covid-19 - эпидемиолог

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Кириєнко Анна
С 24-го февраля в Украине началась массовая вакцинация граждан. Однако стоит ли всем регистрироваться в электронную очередь и делать прививки против коронавируса? Об этом сообщила доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград в эфире телеканала "Дом".
Вакцинация в Украине: кому можно не делать прививки против Covid-19. Фото: rbk.ru
По словам эксперта, прививки от COVID-19 можно не делать тем лицам, которые переболели инфекцией и имеют достаточный титр антител.
Однако эпидемиолог отмечает, что вакцинацией не стоит пренебрегать совсем. Ее можно сделать позже, когда естественный иммунитет к болезни исчезнет.
Наталья Виноград подчеркнула, что украинские медицинские работники профессионально справляются с процессом вакцинации. Они знают все противопоказания и контролируют состояние человека еще некоторое время после прививки.
Напомним, что в Украине за два дня вакцинировали более 1000 человек. По словам министра здравоохранения, вакцинация происходит согласно утвержденному плану.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что блогер Михаил Шнайдер заметил и опубликовал на своей странице в Facebook подтверждения, что пост с критикой вакцины Covishield от компании AstraZeneca продвигают с помощью подозрительных аккаунтов. Кому это нужно, читайте в нашем материале.
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