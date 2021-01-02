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Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 5 038 новых случаев заболевания, в частности заболело 182 ребенка и 131 медработник. 

Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

коронавирус в Украине (фото из открытых источников)

Врач Тарас Жиравецкий считает, что такие низкие показатели связаны с тем, что Украина пережила вторую волну пандемии коронавируса и сейчас наблюдается ее спад, но расслабляться не стоит. 

Согласно данным СНБО, на данный момент диагноз COVID-19 установлен у 328 171 украинца, еще у более 4 тысяч людей есть подозрения на наличие заболеваемости в организме. Жертвами пандемии стало 18 731 человек, из них 51 — за прошлые сутки.  Статистика выздоровевших остается положительной, с начала пандемии заболевание удалось победить 722 615 украинцам, из них 2 606 человек вылечились за прошлые сутки.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было зафиксировано в Львовской (+434 человека), Киевской (+407 человек) и Николаевской (+391 человек) областях. А меньше всего COVID-19 "бьет" по Кировоградской области, там за прошлые сутки было зафиксировано 22 новых случая заболевания.

Минздрав отмечает, что самыми простыми правилами противоэпидемической безопасности являются соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук. 

Напомним, что в прошлом месяце в Британии был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который, по словам ученых, распространяется намного быстрее, чем обычная форма. Все больше стран начинают фиксировать у себя первые случаи заражения мутировавшим вирусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый штамм вируса может стать причиной третьей волны пандемии, в частности в европейских странах. 


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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