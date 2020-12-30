Хорошие новости: врач дал позитивный прогноз по коронавирусу в Украине

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Любовь Блажко
Глава Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий заявил, что число заболевших на COVID-19 с каждым днем уменьшается. Об этом медик написал на своей странице в социальных сетях.
Коронавирус в Украине. Фото: freepik
А вот что остается без изменений, так это число госпитализаций. По словам эксперта, количество госпитализаций "скачет" – показатель то уменьшается, то снова начинает расти. Именно по этой причине рано утверждать, что уже все хорошо.
Но на этом хорошие новости еще не заканчиваются: Жиравецкий сказал, что в украинских аптеках можно найти большинство препаратов, которые необходимы для лечения последствий коронавирусной инфекции. Если сравнивать с той ситуацией, которая была еще несколько месяцев назад, то это не может не радовать.
Заключительная положительная новость заключается в том, что Украина уже прошла пик второй волны коронавируса, и можно предполагать, что это уже спад.
Жиравецкий подытожил, что постепенно количество больных будет уменьшаться, хотя бы по той причине, что много людей уже переболели. И много еще переболеет на спаде второй волны.
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