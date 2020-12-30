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Хорошие новости: врач дал позитивный прогноз по коронавирусу в Украине

Эксперт поделился с украинцами хорошей новостью

сегодня, 18:59
Автор:

Любовь Блажко

Глава Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий заявил, что число заболевших на COVID-19 с каждым днем уменьшается. Об этом медик написал на своей странице в социальных сетях. 

Хорошие новости: врач дал позитивный прогноз по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине. Фото: freepik

"Плюс в том, что уменьшается количество пациентов, у которых мы диагностируем COVID. То есть количество таких пациентов у нас резко уменьшается в стране. Связано ли это с тестированием, с желанием людей идти тестироваться или с возможностью тестироваться. Но, действительно, количество уменьшается", — объяснил специалист. 

А вот что остается без изменений, так это число госпитализаций. По словам эксперта, количество госпитализаций "скачет" – показатель то уменьшается, то снова начинает расти. Именно по этой причине рано утверждать, что уже все хорошо. 

Но на этом хорошие новости еще не заканчиваются: Жиравецкий сказал, что в украинских аптеках можно найти большинство препаратов, которые необходимы для лечения последствий коронавирусной инфекции. Если сравнивать с той ситуацией, которая была еще несколько месяцев назад, то это не может не радовать. 

Заключительная положительная новость заключается в том, что Украина уже прошла пик второй волны коронавируса, и можно предполагать, что это уже спад. 

Жиравецкий подытожил, что постепенно количество больных будет уменьшаться, хотя бы по той причине, что много людей уже переболели. И много еще переболеет на спаде второй волны. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) острая фаза коронавирусной инфекции будет на протяжении всего следующего года. Однако летом 2021-го можно ожидать заметных улучшений в ситуации с вирусом. Такое заявление в прямом эфире телеканала Украина 24 сделал глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.


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Источник: https://www.facebook.com/zhtaras/videos/5473144616045119/?notif_id=1609317016556059¬if_t=live_video&ref=notif
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