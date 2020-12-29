Какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году: прогноз иммунолога

Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) острая фаза коронавирусной инфекции будет на протяжении всего следующего года. Однако летом 2021-го можно ожидать заметных улучшений в ситуации с вирусом. Такое заявление в прямом эфире телеканала Украина 24 сделал глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году. Фото: REUTERS

По его словам, в летнее время следующего года может быть ослабление карантина.

"Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии продлится все-таки до конца 2021 года. Но это не значит, что не будут ослабляться карантинные мероприятия и жизнь не будет возвращаться к более привычному ритму", — объяснил специалист.

Также он рассказал, когда настанет то время, что коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием. Так, у населения постепенно будет вырабатываться иммунитет из-за инфекции, но о коллективном иммунитете говорить еще рано. Часть людей, которые сделают прививки от COVID-19, будут защищены именно таким образом, потому что у них тоже выработается иммунитет. Эксперт подытожил, что должен пройти еще как минимум год, когда мы сможем назвать коронавирус сезонным заболеванием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ВОЗ назвала основные вызовы для здравоохранения в 2021 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, что в следующем году нужно уделить особое внимание изучению новых штаммов вируса. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", — сказал гендиректор.

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