Какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году: прогноз иммунолога

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Любовь Блажко
Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) острая фаза коронавирусной инфекции будет на протяжении всего следующего года. Однако летом 2021-го можно ожидать заметных улучшений в ситуации с вирусом. Такое заявление в прямом эфире телеканала Украина 24 сделал глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
Какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году. Фото: REUTERS
По его словам, в летнее время следующего года может быть ослабление карантина.
Также он рассказал, когда настанет то время, что коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием. Так, у населения постепенно будет вырабатываться иммунитет из-за инфекции, но о коллективном иммунитете говорить еще рано. Часть людей, которые сделают прививки от COVID-19, будут защищены именно таким образом, потому что у них тоже выработается иммунитет. Эксперт подытожил, что должен пройти еще как минимум год, когда мы сможем назвать коронавирус сезонным заболеванием.
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