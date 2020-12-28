ВОЗ назвала основные вызовы для здравоохранения в 2021 году

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Любовь Блажко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, что в следующем году нужно уделить особое внимание изучению новых штаммов вируса. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Коронавирус в Украине. Фото: unsplash
Он добавил, что будущий год может оказаться для всего общества не менее трудным, чем этот.
Известно, что в середине декабря Великобритания сообщила о 2 новых штаммах SARS-CoV-2 с мутацией N501Y, которые отличаются повышенной заразностью.
А в конце ноября данный вирус приобрел еще около 17 мутаций, после чего он начал стремительно распространятся. Ученые предполагают, что вирус сейчас распространяется почти в 2 раза быстрее, чем все штаммы, которые существуют. Согласно их данным, он уже успел пробраться в ЮАР, Данию и другие страны Европы.
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