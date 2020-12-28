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ВОЗ назвала основные вызовы для здравоохранения в 2021 году

В середине декабря Великобритания сообщила о 2 новых штаммах SARS-CoV-2 с мутацией N501Y, которые отличаются повышенной заразностью

сегодня, 20:15
Автор:

Любовь Блажко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, что в следующем году нужно уделить особое внимание изучению новых штаммов вируса. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 

ВОЗ назвала основные вызовы для здравоохранения в 2021 году

Коронавирус в Украине. Фото: unsplash

Он добавил, что будущий год может оказаться для всего общества не менее трудным, чем этот. 

"В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", — сказал гендиректор.

Известно, что в середине декабря Великобритания сообщила о 2 новых штаммах SARS-CoV-2 с мутацией N501Y, которые отличаются повышенной заразностью. 

А в конце ноября данный вирус приобрел еще около 17 мутаций, после чего он начал стремительно распространятся. Ученые предполагают, что вирус сейчас распространяется почти в 2 раза быстрее, чем все штаммы, которые существуют. Согласно их данным, он уже успел пробраться в ЮАР, Данию и другие страны Европы.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые эффектные способы защититься от коронавируса. Новый научный эксперимент, который был опубликован в медицинском журнале Lancet, показал, какие методы являются самыми эффективными для защиты от коронавирусной инфекции.  
После всех проведенных исследований ученые озвучили 3 основных вывода: 
Физическое дистанцирование: возможность заразиться коронавирусом на расстоянии менее 1 метра составляет почти 13 процентов, в то время как расстояние больше 1 метра снижает риск до 2, 6 процентов. 
Маски для лица: вероятность заразиться без ношения медицинской маски составляет 17,4 процента, тогда как ношение маски снижает риски до 3 процентов. 


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Источник: https://twitter.com/WHO/status/1343593026019491852
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