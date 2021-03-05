Стало известно, сколько украинцев готовы получить Covid-вакцину: опрос

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта этого года, в Украине готовы получить прививку от коронавируса 24,1% жителей страны. Не будут прививаться от Covid-19 более 60% украинцев.

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

На вопрос, будете ли вы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность, украинцы ответили следующим образом. Утвердительный ответ дали, 24,1% респондентов, 60,2% заявили, что не будут делать прививку, а еще 15,7% не смогли ответить на вопрос.



Больше всего респондентов готовы вакцинироваться на западной Украине — 29,8%, меньше всего — на Донбассе. Там готовы получить препарат от коронавируса только 11,9% опрошенных.

Больше всего противников прививок от коронавируса — на Донбассе — против вакцинации выступают 75% опрошенных.

Отметим, что опрос проводился методом face-to-face среди 1207 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 5 марта, в лист ожидания вакцинации от коронавируса записалось уже почти 128 000 украинцев.

Как ранее сообщали "Комментарии", главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики.

В то же время в ВОЗ заявили, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса, а победить пандемию можно будет в начале 2022 года.

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