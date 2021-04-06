Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что если в стране будет 35-40 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом в сутки, то это можно назвать катастрофой для страны. Тогда, по его словам, наступит коллапс системы медицины и врачам придется выбирать, кого спасать, а кого нет. Об этом Радуцкий заявил в интервью РБК-Украина, передает ТСН.

Стало известно, при каком условии в Украине наступит коронавирусная катастрофа - фото из открытых источников

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тыс. больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тыс., то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тыс. в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", — заявил специалист.

Радуцкий сказал, что не хочет, чтобы медикам в нашей стране пришлось выполнять протокол очереди, когда будет стоять выбор, кому оказывать медицинскую помощь в первую очередь.

"Я бы врагам этого не пожелал. Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви. Это те вещи, когда врач вынужден собой подменить Бога, решать, спасать жизнь человеку или нет. Вот это — катастрофа", — сказал он.

Напомним, что ранее Михаил Радуцкий высказал надежды, что на территории Украины не будет введен комендантский час, однако будут приняты меры по усилению патрулирования Нацполицией и Нацгвардией. Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения на территории Украины комендантского часа пока не обсуждается и разговоры по этому поводу никогда не вели. Министр подчеркнул, что введение комендантского часа возможно при условии чрезвычайного положения на территории государства. Спикер парламента Дмитрий Разумков также не поддерживает введение такого ограничения, уверяя, что данное мероприятие — "ситуация достаточно сложная".

Ранее портал "Комментарии" писал, что на сегодняшний день в Минздраве пока отбрасывают вариант введения жесткого карантина на всей территории страны.













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