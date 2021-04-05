Могут ли в Украине ввести комендантский час - Разумков

Все больше областей Украины попадает в "красную зону". Однако может ли власть прибегнуть к жестким радикальным мерам и ввести комендантский час? Такую возможность прокомментировал Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков эфире телеканала "Украина 24".

Комендантский час: могут ли ввести ограничения в Украине - Разумков. Фото: unian.net

Политик заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час. По словам Разумкова, введение такого мероприятия — "ситуация достаточно сложная".

Председатель ВРУ объясняет, что применение комендантского часа возможно только во время чрезвычайного положения в стране. А для этого сначала необходимо, чтобы президент издал соответствующий указ, который потом переходит в Верховную Раду Украины, где депутаты его обсуждают.

"Это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID — 19 мы вынуждены были пойти на такую меру", — комментирует Дмитрий Разумков.

Стоит отметить, что само понятие комендантского часа предусматривает ограничения на передвижение граждан по улицам в определенное время суток. Исключением могут стать люди, которые имеют специальные пропуска. Кроме этого, на территории, где ведено комендантский час, усиливается контроль со стороны полицейских, устанавливается патрулирование.

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