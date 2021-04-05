logo
Русский Українська

BTC/USD

57814.07

ETH/USD

2038.02

LTC/USD

201.70

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Могут ли в Украине ввести комендантский час - Разумков
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли в Украине ввести комендантский час - Разумков

Введение комендантского часа - достаточно сложный процесс

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

Все больше областей Украины попадает в "красную зону". Однако может ли власть прибегнуть к жестким радикальным мерам и ввести комендантский час? Такую возможность прокомментировал Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков эфире телеканала "Украина 24".

Могут ли в Украине ввести комендантский час - Разумков

Комендантский час: могут ли ввести ограничения в Украине - Разумков. Фото: unian.net

Политик заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час. По словам Разумкова, введение такого мероприятия — "ситуация достаточно сложная".

Председатель ВРУ объясняет, что применение комендантского часа возможно только во время чрезвычайного положения в стране. А для этого сначала необходимо, чтобы президент издал соответствующий указ, который потом переходит в Верховную Раду Украины, где депутаты его обсуждают.

"Это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID — 19 мы вынуждены были пойти на такую меру", — комментирует Дмитрий Разумков.

Стоит отметить, что само понятие комендантского часа предусматривает ограничения на передвижение граждан по улицам в определенное время суток. Исключением могут стать люди, которые имеют специальные пропуска. Кроме этого, на территории, где ведено комендантский час, усиливается контроль со стороны полицейских, устанавливается патрулирование.

Напомним, что преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, на сколько необходимо вводить всеукраинский локдаун в Украине, чтобы прервать цепь передачи Covid-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как представителям бизнеса получить карантинные выплаты от государства. Кто имеет право на 8 000 от государства? Как получить помощь? Об этом читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/D5c3p8AWjpk
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ