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Глава Минздрава ответил, будет ли в Украине введен общенациональный локдаун

Рост заболеваемости продлится до 15 апреля, затем ситуация может стабилизироваться

сегодня, 16:20
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день в МОЗ пока отбрасывают вариант введения жесткого карантина на всей территории страны. Об этом министр сказал в интервью изданию OBOZREVATEL.

Глава Минздрава ответил, будет ли в Украине введен общенациональный локдаун

Глава Минздрава ответил, будет ли в Украине введен общенациональный локдаун - фото из открытых источников

"Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости для введения общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации", — отметил чиновник. 

По словам главы Минздрава, рост заболеваемости коронавирусом на территории Украины ожидается в ближайшие десять дней. Именно они, по мнению министра, станут наиболее напряженными для общества. Рост будет длиться до 15 апреля, а затем ситуация с распространением заболевания может стабилизироваться, при учете соблюдения действующих карантинных мероприятий. 

Напомним, что с сегодняшнего дня столица Украины переходит в "красную" зону карантина. Одним из ограничений является прекращение движения общественного транспорта. Передвигаться автобусами, трамваями или маршрутками можно будет только тем, кто имеет специальные пропуска. Жители Киева, которые не имеют собственного авто, вынуждены вызывать такси, чтобы добраться на работу или в другое необходимое место. В связи с этим некоторые службы такси неожиданно подняли стоимость на свои услуги. Тарифы выросли почти втрое. Если раньше от проспекта Отрадный до станции метро "Университет" можно было доехать за 75-90 гривен, то сейчас цены составляют 190-210 гривен.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, введут ли в Украине комендантский час. 





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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/stepanov-skazal-do-kakogo-vremeni-prodlitsya-rost-sluchaev-covid-19-i-budet-li-lokdaun.htm?_gl=1*5lowj*_ga*MTQ0OTY1MDQ1MC4xNjE1OTY2ODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNzYyNTUwMy42MS4xLjE2MTc2MjU1MjEuMA..&_ga=2.124051210.1014627830
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