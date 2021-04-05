Транспортный локдаун: как прекращение движения транспорта повлияло на цены такси

С сегодняшнего дня столица Украины переходит в "красную" зону карантина. Одним из ограничений является прекращение движения общественного транспорта. Передвигаться автобусами, трамваями или маршрутками можно будет только тем, кто имеет специальные пропуска.

Цены на такси резко выросли после введения локдауна - тарифы. Фото: inbusiness.kz

Поэтому жители Киева, которые не имеют собственного авто, вынуждены вызывать такси, чтобы добраться на работу или в другое необходимое место.

Однако, как сообщается в эфире "Фактов", некоторые службы такси неожиданно подняли стоимость на свои услуги. Тарифы выросли почти втрое. Если раньше от проспекта Отрадный до станции метро "Университет" можно было доехать за 75-90 гривен, то сейчас цены составляют 190-210 гривен.

Если же вам нужно добраться с левого берега на правый, стоимость поездки составит от 280 до 380 гривен. Если же нужно поехать на большое расстояние — придется потратить около 600 гривен.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский рассказал, что действие карантина в Киеве могут продолжить и после 16 апреля, если ситуация с распространением коронавирусного заболевания не улучшится. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Украинская власть обещает материальную поддержку физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые понесли убытки и пострадали от карантина в некоторых областях Украины. Однако как можно получить такую выплату? Инструкцию смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, будут ли курсировать поезда в областях с самыми жесткими ограничениями. Смогут ли украинцы с "красных" зон попасть в другие регионы? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.





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