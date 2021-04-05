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Транспортный локдаун: как прекращение движения транспорта повлияло на цены такси

Некоторые службы такси в столице неожиданно подняли стоимость на свои услуги

сегодня, 10:10
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня столица Украины переходит в "красную" зону карантина. Одним из ограничений является прекращение движения общественного транспорта. Передвигаться автобусами, трамваями или маршрутками можно будет только тем, кто имеет специальные пропуска.

Транспортный локдаун: как прекращение движения транспорта повлияло на цены такси

Цены на такси резко выросли после введения локдауна - тарифы. Фото: inbusiness.kz

Поэтому жители Киева, которые не имеют собственного авто, вынуждены вызывать такси, чтобы добраться на работу или в другое необходимое место.

Однако, как сообщается в эфире "Фактов", некоторые службы такси неожиданно подняли стоимость на свои услуги. Тарифы выросли почти втрое. Если раньше от проспекта Отрадный до станции метро "Университет" можно было доехать за 75-90 гривен, то сейчас цены составляют 190-210 гривен.

Если же вам нужно добраться с левого берега на правый, стоимость поездки составит от 280 до 380 гривен. Если же нужно поехать на большое расстояние — придется потратить около 600 гривен.

Транспортный локдаун: как прекращение движения транспорта повлияло на цены такси - фото 2
Транспортный локдаун: как прекращение движения транспорта повлияло на цены такси - фото 3
Транспортный локдаун: как прекращение движения транспорта повлияло на цены такси - фото 4

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский рассказал, что действие карантина в Киеве могут продолжить и после 16 апреля, если ситуация с распространением коронавирусного заболевания не улучшится. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Украинская власть обещает материальную поддержку физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые понесли убытки и пострадали от карантина в некоторых областях Украины. Однако как можно получить такую выплату? Инструкцию смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, будут ли курсировать поезда в областях с самыми жесткими ограничениями. Смогут ли украинцы с "красных" зон попасть в другие регионы? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.



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Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210405-transportnyj-lokdaun-u-kyyevi-tsiny-na-taksi-zrosly-vtrychi/
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