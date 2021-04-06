Радуцкий прокомментировал введение комендантского часа

Председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий высказал надежды, что на территории Украины не будет введен комендантский час, однако будут приняты меры по усилению патрулирования Нацполицией и Нацгвардией. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

Михаил Радуцкий - фото из открытых источников

Радуцкий считает, что в случае голосования в парламенте касаемо введения комендантского часа, главу государства Владимира Зеленского "обвинят во всех смертных грехах":



"Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте — это однозначно", — сказал Радуцкий.

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения на территории Украины комендантского часа пока не обсуждается и разговоры по этому поводу никогда не вели. Министр подчеркнул, что введение комендантского часа возможно при условии чрезвычайного положения на территории государства. Спикер парламента Дмитрий Разумков также не поддерживает введение такого ограничения, уверяя, что данное мероприятие - "ситуация достаточно сложная".

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день в МОЗ пока отбрасывают вариант введения жесткого карантина на всей территории страны. Чиновник отметил, что рост заболеваемости коронавирусом на территории Украины ожидается в ближайшие десять дней. Именно они, по мнению министра, станут наиболее напряженными для общества.









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